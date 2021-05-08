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Tam kapanmada gizlice alkol alınan tekel bayisine baskın

08.05.2021 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt'ta, tam kapanmaya rağmen alkol alındığı iddia edilen tekel bayisine polis baskın düzenledi. İçeridekiler, iş yerinin kepengini kapatarak polis baskınına engel olmak istedi. Süpürge sapı koyarak kepengin kapanmasını önleyen polis ekipleri, alkol aldıklarını tespit ettikleri 10 kişiye ceza kesti.

Tam kapanmada gizlice alkol alınan tekel bayisine baskın

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanmada polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor. Gizlice alkol alındığı ihbarı yapılan Fatih Mahallesi Bahçe Yolu Caddesi'ndeki tekel bayisine polis, geçtiğimiz günlerde baskın düzenledi. Polisin geldiğini gören tekel bayisinde bulunanlar, iş yerindeki kepenkleri kapatmaya çalıştı. Polis, süpürge sapı koyarak, kepengin kapanmasını önledi.

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KAPI AÇILINCA İLGİNÇ MANZARA ORTAYA ÇIKTI

Baskından kurtulamayacağını anlayan iş yeri sahipleri, kapıyı açınca polis ekipleri içeri girdi. Dükkanda depo olarak kullanılan yerin kapısının arkasından 5 kişi çıktı. Ayrıca tekel bayisinden alkol alıp, polis gelince yandaki yemekhanenin tuvaletlerine saklanan 5 kişi daha yakalandı. Yapılan baskın sonucu 10 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri için para cezası kesildi.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt tam kapanma

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