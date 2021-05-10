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Tam kapanmada köylünün kurtarıcısı oldu! Kapı kapı dolaşıyor

10.05.2021 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'nın Taşova ilçesinde 17 günlük tam kapanma sürecinde köylünün ihtiyaçlarını ayağına götüren köy muhtarı takdir topladı. Şehre inerek ihtiyaçları alan, fırından ekmek sipariş veren muhtar, köylülerin isteklerini tek tek evlerine kadar ulaştırıyor.

Tam kapanmada köylünün kurtarıcısı oldu! Kapı kapı dolaşıyor

Her gün vatandaşların ihtiyaçlarını ilçe merkezinde karşılayan Gökpınar Köyü Muhtarı Metin Şahin, 20 kilometrelik yolu vatandaşları için gidip, geliyor. Tam kapanma döneminde evlerinden çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayan Muhtar Şahin, vatandaşları için köy fırınında kollarını sıvayarak “köy ekmeği” yaptı.

Anadolu mutfağının vazgeçilmezlerinden biri olan köy ekmeği, binlerce yıldır en sevilen geleneksel ekmek çeşitleri arasında yer alıyor. Köy fırınlarında piştikten sonra çıtır çıtırken sofralarda yerini alan köy ekmekleri günümüzde fırın raflarının da gözde ekmek çeşitleri haline geldi.

KAPI KAPI SİNİYLE GEZİYOR

Yapımının her aşamasında özel usuller ve gerçek bir ustalık gerektiren köy ekmeği, mayalandıktan sonra bir saat dinlendirilip, köylülerin el yardımıyla yuvarlatıldıktan ortasından delik açılarak, pişirilmek üzere fırın küreğiyle köy fırınına gönderiliyor.
Köy fırınında yaklaşık 10 dakika odun ateşiyle pişirilen köy ekmekleri servise hazır hale geliyor. Gökpınar Köyü Muhtarı Metin Şahin, servise hazır hale gelen köy ekmeklerini siniye dizerek evde kalan vatandaşlarına kapı kapı dolaşarak dağıtıyor. Evlerinde olmayıp, camiden çıkan vatandaşlara da vermeyi ihmal etmiyor.

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"HER İSTEDİĞİMİZİ GETİRİYOR"

Köy ekmeği alan vatandaşlardan Hamide Aydın, "Teşekkür ederiz kendisine. Annesinin, babasının ruhunun önünde bulunsun. Kesesine bereket. Daha ne diyeyim Allah razı olsun. Ev ev dağıtıyor herkese. Bu pandemi döneminden dolayı dışarı çıkamıyoruz. Muhtarımız sağ olsun ekmeğimizi, her istediğimizi getiriyor” dedi.

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"VATANDAŞLARIMIZI UYARIYORUZ: PANDEMİDE KURALLARA UYSUNLAR"

Gökpınar Köyü Muhtarı Metin Şahin, “Bu 17 günlük kapanma dolayısıyla, vatandaşımıza hizmet babında her gün Taşova’ya gidip, ihtiyaç listesi yapıp veya ne istiyorlarsa onu alıp getiriyoruz. Köylümüzün, biz alışverişlerini yapıyoruz. Bugün de köyümüzde, ekmek fırınında ekmek pişirip bütün köyümüze dağıttık. Köy fırınımızda pişirdiğimiz ekmekleri köylümüze ikişer, üçer dağıttık. Bundan da çok gururluyuz. Kollarımızı sıvadık, hamurumuzu mayaladık. Eşim ve komşularımızla beraber köy fırınımızda ekmeklerimizi pişirdik. İkişer, üçer tane bütün köylülerimize dağıttık. Tüm vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Bu pandemi sürecinde kurallara uysunlar. İnşallah yakın zamanda bu beladan kurtulacağız” diye konuştu.

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İHA

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