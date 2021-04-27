'Tam kapanmadansa cesetlerin yığılmasını yeğlerim' dediği ortaya çıkan İngiltere Başbakanı Boris Johnson üzerindeki baskı artıyor

Daily Mail gazetesinde ilk kez yayınlanan iddia daha sonra BBC ve ITV medya kuruluşları tarafından ve ayrı kaynaklara dayanılarak doğrulandı.

Başbakan, son olarak medyaya sızan haberlerde, geçen Sonbahar'da koronavirüs vakalarının sayısı yeniden yükselişe geçtiği sırada, tekrar kapanmaya gitme ihtimalinin hararetle tartışıldığı bir toplantıda "Üçüncü bir kapanma ilan edeceğime cesetlerin üst üste yığıldığını görmeyi yeğlerim" demekle suçlandı.

Kabine toplantısı Başbakan Jonhson ve bakanlarına, başbakanın eski baş danışmanı Dominic Cummings tarafından geçen hafta ortaya atılan bir dizi ağır iddia ve suçlamanın egemen olduğu siyasi gündemin kontrolünü yeniden ele geçirme fırsatı sunacak.

Son haftalarda bizzat en yakın çevresinde yer almış kişiler tarafından hemen her gün basına sızdırtılan yeni haberlerle ciddi siyasi baskı altında kalan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bugün kabinesini toplantıya çağırdı.

O günlerde, Johnson'un yeni bir kapanmanın ekonomi ve Covid ile ilgisi olmayan sağlık sorunları üzerinde yapabileceği etkilerden derin kaygı duyduğu BBC siyasi muhabirleri tarafından bildirilmişti.

Johnson ve Başbakanlık, bu iddiaların "tümüyle çöp" olduğunu söyleyerek suçlamayı inkar etti.

Başbakan Pazartesi günü kendisine "Yeniden kapatma ilan etmektense cesetlerin yığıldığını görmeyi tercih ediyor musunuz?" diye soran bir gazeteciye "Hayır, ama bence önemli olan şu: İnsanlar hükümetten kapatmaların işe yaramasını sağlamasını bekliyor" diye yanıt verdi.

Muhalefet İşçi Partisi sözcülerinden Rachel Reeves Başbakan'ın sarfettiği söylenen sözlerin "mide bulandırıcı" olduğunu söyledi.

İngiltere salgın dolayısıyla geçen yılın ilkbaharında, sonbaharda ve bu yılın başlarında üç kez sıkı kapanma önlemleri ilan etmek zorunda kalmıştı.

Konutunun tadilatını kim ödedi?

Başbakan hakkındaki bir başka tartışma da Başbakanlık binasındaki özel dairesinin 200 bin sterline mal olduğu açıklanan tadilatının faturasını kimin ödediği.

Sorunun kaynağı, geçen yılın sonunda kabine içi çekişmelerin ardından görevden ayrılan ve Başbakan'a karşı savaş baltasını çıkarmış görünen eski danışmanı Dominic Cummings.