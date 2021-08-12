Tamamen elektrikli: BMW iX3 yenilendi! İşte tasarımı ve özellikleri

BMW iX3, otomobil devi BMW'nin elektrikli SUV modeli olmak özelliği taşıyor. Çevreye duyarlı ama oldukça da güçlü bir model olarak karşımıza çıkan BMW iX3, şimdi ise yeni bir görünüm kazandı. BMW, tamamen elektrikli iX3'ü yeniledi. Yenileme operasyonu ile otomobilin sadece görünümü değil, sahip olduğu teknolojiler de elden geçirildi.

YENİLENEN BMW iX3'ÜN TASARIMI

Yeni BMW iX3'ün tasarımında dikkat çeken bazı farklar var. Bunlardan biri de BMW otomobilleri için bir ikonik hale gelen böbrek ızgarası. BMW, yenilenen modelde daha büyük bir böbrek ızgarasına yer veriyor. Ayrıca farlar, eskisinden yaklaşık on milimetre daha ince. Adaptif LED farlar da standart olarak otomobilde yer alıyor. Lazer farlar isteğe bağlı olarak sipariş edilebiliyor. Arka tarafta ise üç boyutlu LED stoplar bulunuyor. Yenilenen ön ve arka tamponlar ise otomobilin tasarımını tamamlıyor.

M Sport paketi artık iX3'te standart olarak sunuluyor. 19 inçlik jantlar da standart olarak sunuluyor ancak yine isteğe bağlı olarak 20 inçlik jantlar tercih edilebiliyor.

YENİ BMW iX3'ÜN İÇ TASARIMI

Otomobilin iç kısmında ise bizleri 12,3 inçlik gösterge paneli ve dijital ekran karşılıyor. Ayrıca vites kolunda ve orta konsolda tasarımsal değişiklikler yapılmış durumda. Standart olarak sunulan yeni spor koltuklar ise yine isteğe bağlı olarak delikli 'Sensatec' suni deri veya deri döşemeyle alınabiliyor.

ELEKTRİKLİ MOTORU İLE NELER SUNUYOR?

Yenilenen iX3'ün gücüne gelelim şimdi de. Elektrikli otomobil, arka akstaki motoruyla 285 beygir güç ve 400 Nm tork üretebiliyor. iX3, 0'dan 100 km/s hıza 6.8 saniyede çıkıyor. 80 kWh'lik bir pil ile gelen iX3, WLTP ölçümlerine göre 460 kilometre menzil sunuyor. Hızlı şarj özelliği sayesinde ise 10 dakikada yaklaşık 100 km menzil sunabiliyor. Elektrikli SUV BMW iX3'ün maksimum hızı ise 180 km/s.

YENİ BMW iX3'ÜN FİYATI

Yeni BMW iX3'ün başlangıç fiyatı Almanya'da 67 bin 300 euro olarak belirlenmiş durumda. Yeni iX3 Avrupa'da Inspiring ve Impressive olmak üzere iki farklı donanım seviyesiyle satılacak.

Avrupa prömiyeri Münih'teki IAA Mobility 2021'de yapılacak olan elektrikli SUV, Eylül 2021'de Çin'de üretilecek.

