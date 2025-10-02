Tamamen soyunup giriliyor: Yasaklanması isteniyor! En tehlikeli cilt kanserine sürüklüyor

İngiltere’de önde gelen sağlık uzmanları, cilt kanserine neden olduğu gerekçesiyle solaryum (güneşlenme cihazları) kullanımının tamamen yasaklanmasını istedi.

SOSYAL MEDYADA YANLIŞ ALGI

The BMJ dergisinde yayımlanan yeni bir analizde, solaryumların özellikle genç kadınlar arasında melanom (en tehlikeli cilt kanseri türü) riskini artırdığı belirtildi. Ayrıca Manchester’daki The Christie Kanser Hastanesi’nden Profesör Paul Lorigan, sosyal medyada solaryumun sağlığa faydalıymış gibi gösterilmesinin gençler arasında kullanımını artırdığını söyledi.

EN ÇOK NEREDE KULLANILIYORSA ORADA FAZLA

Araştırmaya göre, İngiltere’de her yıl 25-49 yaş arası yaklaşık 2.600 kişiye melanom tanısı konuyor ve vakaların üçte ikisi kadınlarda görülüyor. Solaryumların en çok kullanıldığı bölgeler olan kuzey İngiltere’de, melanom oranları da daha yüksek.