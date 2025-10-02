KADIN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Sağlık

Tamamen soyunup giriliyor: Yasaklanması isteniyor! En tehlikeli cilt kanserine sürüklüyor

İngiltere’de her yıl binlerce kişiye melanom teşhisi konurken, uzmanlar özellikle genç kadınlar arasında artan solaryum kullanımına dikkat çekti. Sosyal medyadaki yanlış algının tehlikeyi büyüttüğü vurgulandı.

Tamamen soyunup giriliyor: Yasaklanması isteniyor! En tehlikeli cilt kanserine sürüklüyor
Çiğdem Sevinç

İngiltere’de önde gelen sağlık uzmanları, cilt kanserine neden olduğu gerekçesiyle solaryum (güneşlenme cihazları) kullanımının tamamen yasaklanmasını istedi.

Tamamen soyunup giriliyor: Yasaklanması isteniyor! En tehlikeli cilt kanserine sürüklüyor 1

SOSYAL MEDYADA YANLIŞ ALGI

The BMJ dergisinde yayımlanan yeni bir analizde, solaryumların özellikle genç kadınlar arasında melanom (en tehlikeli cilt kanseri türü) riskini artırdığı belirtildi. Ayrıca Manchester’daki The Christie Kanser Hastanesi’nden Profesör Paul Lorigan, sosyal medyada solaryumun sağlığa faydalıymış gibi gösterilmesinin gençler arasında kullanımını artırdığını söyledi.

Tamamen soyunup giriliyor: Yasaklanması isteniyor! En tehlikeli cilt kanserine sürüklüyor 2

EN ÇOK NEREDE KULLANILIYORSA ORADA FAZLA

Araştırmaya göre, İngiltere’de her yıl 25-49 yaş arası yaklaşık 2.600 kişiye melanom tanısı konuyor ve vakaların üçte ikisi kadınlarda görülüyor. Solaryumların en çok kullanıldığı bölgeler olan kuzey İngiltere’de, melanom oranları da daha yüksek.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Her 8 kişiden 1’i yaşam boyu mücadele ediyor!Her 8 kişiden 1’i yaşam boyu mücadele ediyor!
Karadeniz'in nemindeki sinsi tehlike; 'çiftçi akciğeri' kronikleşebilirKaradeniz'in nemindeki sinsi tehlike; 'çiftçi akciğeri' kronikleşebilir

Anahtar Kelimeler:
kanser melanom
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.