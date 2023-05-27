Tamamen transparan kıyafetiyle nefesleri kesti! Bir gören bir daha baktı... “İçine bir şey giymemiş mi?”

Pussycat Dolls müzik grubunun eski üyelerinden biri olan Ashley Roberts sosyal medyadan transparan kıyafetiyle yaptığı paylaşımlarla yaşıtlarına adeta meydan okudu. 41 yaşındaki ünlü isim altın rengi zebra çizgileriyle kaplı turuncu transparan elbisesiyle hayranlarının beğenisini kazandı.

ÜNLÜ İSİMLER KAYITSIZ KALAMADI

Ayna karşısında çekilen pozlarına Roberts bir şeftali, kiraz ve kırmızı biber emojileri koymayı tercih etti. Fenomen ismin gönderisi hayranlarından tam not alırken Myleene Klass ve Strictly'den Nadiya Bychkova ateş emojisi göndererek Roberts’in güzelliğini övdü.

Transparan elbisesinden vücut hatlarının görünmesi üzerine sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü “İçine bir şey giymemiş mi?” yorumunu yaptı. Bir sosyal medya kullanıcısı ise, “İnanılmaz güzel görünüyorsun. Bu elbiseyi istiyorum” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Gerçekten çok güzelsin” yorumunu ekledi.