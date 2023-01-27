Tamamen yanlış giyiyormuşuz! Külotlu çorabın kaçmaması için yapılması gereken basit tüyo

İnce külotlu çoraplar hoş bir görünüm sağlasa da kolayca kaçmaları tat kaçırabiliyor. Özellikle önemli bir yere giderken aniden kaçan külotlu çoraplarının yedeğinin olmaması zor durumlara neden oluyor. TikTok'ta paylaşım yapan bir kadın bugüne kadar külotlu çorapları yanlış giydiğimizi belirtti.

TÜYOYU ANNESİNDEN ÖĞRENDİ

Hannah, "Annem ben büyürken her zaman en iyi moda tüyolarına sahipti ve bu tüyolarını bana öğretti. Külotlu çorap giydiğinizde onu doğrudan yukarı çekersiniz kolayca kaçabilirler. Bu şimdiye kadarki en kötü duygu.”

ELİNİZİ ISLATMANIZ GEREKİYOR

"Taytını tutup tırnaklarınla çekmek yerine, yapacağın şey şu" dedi. Hannah, sırrın ıslak elleri kullanmak ve tırnaklarınızı kullanmaktan kaçınmak olduğunu söylüyor. "Elini ve avuçlarını lavaboda ıslat. Islak ellerinle külotlu çorabını bacağından yukarı doğru çekebilirsin.”

"Çorabınız ıslak ellerinize yapışacaktır. Böylece çoraplarımıza tırnaklarımızı geçirmeden yukarı çekiyoruz ve taytlarımızda delik kalmıyor."

