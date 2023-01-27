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Tamamen yanlış giyiyormuşuz! Külotlu çorabın kaçmaması için yapılması gereken basit tüyo

27.01.2023 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Külotlu çorap kombinlerin çok daha kaliteli durmasını sağlıyor. Kıyafetlerimizle bir bütünlük oluşturan külotlu çorapları giyerken kaçırma sorunu birçok kadının en rahatsız olduğu konular arasında yer alıyor. TikTok'ta külotlu çorapları kaçırmadan giymenin kolay yolu paylaşıldı.

Tamamen yanlış giyiyormuşuz! Külotlu çorabın kaçmaması için yapılması gereken basit tüyo

İnce külotlu çoraplar hoş bir görünüm sağlasa da kolayca kaçmaları tat kaçırabiliyor. Özellikle önemli bir yere giderken aniden kaçan külotlu çoraplarının yedeğinin olmaması zor durumlara neden oluyor. TikTok'ta paylaşım yapan bir kadın bugüne kadar külotlu çorapları yanlış giydiğimizi belirtti.

TÜYOYU ANNESİNDEN ÖĞRENDİ

Hannah, "Annem ben büyürken her zaman en iyi moda tüyolarına sahipti ve bu tüyolarını bana öğretti. Külotlu çorap giydiğinizde onu doğrudan yukarı çekersiniz kolayca kaçabilirler. Bu şimdiye kadarki en kötü duygu.”

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ELİNİZİ ISLATMANIZ GEREKİYOR

"Taytını tutup tırnaklarınla çekmek yerine, yapacağın şey şu" dedi. Hannah, sırrın ıslak elleri kullanmak ve tırnaklarınızı kullanmaktan kaçınmak olduğunu söylüyor. "Elini ve avuçlarını lavaboda ıslat. Islak ellerinle külotlu çorabını bacağından yukarı doğru çekebilirsin.”

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"Çorabınız ıslak ellerinize yapışacaktır. Böylece çoraplarımıza tırnaklarımızı geçirmeden yukarı çekiyoruz ve taytlarımızda delik kalmıyor."

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