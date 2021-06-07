HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Tamir etmek için girdiği kamyonun altında feci şekilde can verdi

Tamir etmek için girdiği kamyonun altında feci şekilde can verdi

07.06.2021 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde arızalanan kamyonu tamir etmek için altına giren İzzet Büyük (56), freni boşalan kamyonun hareket etmesi sonucu yaşamını yitirdi. Kamyonun bir otomobile çarparak durduğu kazada, araçta bulunan Büyük'ün 6 yaşındaki torunu Çınar ise yara almadı.

Olay, Akçakoca Osmaniye Mahallesi Arif Bey Caddesi üzerinde meydana geldi. Arızalanan kamyonu durduran sürücü İzzet Büyük, tamir etmek için aracın altına girdi. Bu sırada freni boşalan kamyon hareket ederek, sürücüyü ezdikten sonra yaklaşık 100 metre ileride park halindeki bir otomobile çarparak durdu.

KAMYONUN İÇİNDEKİ TORUNU YARA ALMADAN KURTULDU

Kaza sırasında kamyonda oturan Büyük'ün torunu Çınar, yara almadan kurtuldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Acil sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde İzzet Büyük'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Olayı duyarak bölgeye gelen İzzet Büyük'ün yakınları fenalaştı.

Feci kaza! Kullandığı kamyondan düşüp altında can verdiFeci kaza! Kullandığı kamyondan düşüp altında can verdi

Kaza sonrası korku içindeki Çınar'ı, babası kucağına alarak sakinleştirdi. Bölgede yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından Büyük'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Ekran görüntüsü 2021-06-07 174202

06a7ce47caeea089541994364a0185c9

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
12 ayrı yakalama kararı vardı! Gizli bölmede bulundu12 ayrı yakalama kararı vardı! Gizli bölmede bulundu
Aynı evde çalışanlar için en iyi kulaklık önerileriAynı evde çalışanlar için en iyi kulaklık önerileri
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Düzce
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
ALLAH RAHMET ETSİN BUDA ŞEHİT SAYILIR EKMEĞİ İÇİN ÖLDÜ :(

En Çok Okunan Haberler

Gelinin saçını yapan kuaför dehşeti yaşadı

Gelinin saçını yapan kuaför dehşeti yaşadı

Olay sözler: Sana ne lan! Önce melek gibi karına...

Olay sözler: Sana ne lan! Önce melek gibi karına...

Müsilaj neden oluyor? İlk testlerin sonuçları çıktı

Müsilaj neden oluyor? İlk testlerin sonuçları çıktı

Kayıp kız eve dönüp evlendiğini söyledi, sonrası korkunç

Kayıp kız eve dönüp evlendiğini söyledi, sonrası korkunç

Öğretmen eşi, güzelliği ile herkesi büyüledi!

Öğretmen eşi, güzelliği ile herkesi büyüledi!

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan alınan karara tepki

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan alınan karara tepki

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Erdoğan'dan 'müsilaj' mesajı! "Talimat verdim" dedi ve duyurdu

Erdoğan'dan 'müsilaj' mesajı! "Talimat verdim" dedi ve duyurdu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bakan Soylu'dan dikkat çeken yorum: Çatlasınlar, patlasınlar

Bakan Soylu'dan dikkat çeken yorum: Çatlasınlar, patlasınlar

Şentop'tan Soylu'ya "10 bin dolar alan siyasetçi" sorusu

Şentop'tan Soylu'ya "10 bin dolar alan siyasetçi" sorusu

İstanbul'da yeni virüs endişesi: Temasta bulunmayın

İstanbul'da yeni virüs endişesi: Temasta bulunmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.