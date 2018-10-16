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Tamir etmek istediği kamyonla duvar arasına sıkışarak öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 19:48 | Son Güncelleme

Tamir etmek istediği kamyonla duvar arasına sıkışarak öldü

Burdur'un Bucak ilçesinde tamir etmek için gittiği kamyonla duvar arasına sıkışan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Şirlek mevkisinde oto elektrikçisi olan Hüseyin Dinler'in (47) tamir etmeye çalıştığı park halindeki 32 HS 679 plakalı park halindeki kamyon aniden hareket etti.

Dinler, durdurmak için şoför mahalline ulaşmaya çalıştığı kamyon ile duvar arasında sıkışarak yaralandı. Çevredekilerin müdahale ettiği ve Dinler, 112 Acil Servis ekiplerince Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Dinler, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Burdur Hüseyin Dinler oto elektrikçisi ölü

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