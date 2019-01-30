Tamir ettiği asansörün altında kalan teknisyen öldü

Adana’da bir apartmanın asansörünü tamir ederken asansörün düşmesi sonucu altında kalan teknisyen, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yüreğir ilçesi Dadaloğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Emre Adıyaman isimli teknisyen bir apartmanın asansörünün bakımını yapmak istedi. Adıyaman bir süre çalışırken, tamir ettiği asansörün üzerine düşmesi sonucu bakımını yaptığı asansör ile kabin arasında sıkıştı. Teknisyen sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesiyle kurtarılıp özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Adıyaman, olaydan yaklaşık 2 saat sonra yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Teknisyenin cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.
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