Tamirci, hava bastığı lastiğin patlamasıyla öldü

İsmetpaşa Mahallesi’ndeki Dikili Sanayi Sitesi'nde oto lastik tamirhanesi işleten Ali Sivriler, dün saat 18.30 sıralarında, kamyonun patlayan lastiğini tamir etti. Sivriler, ardından lastiği yerine takıp, şişirmeye başladı. Lastik, basınçla bir anda büyük gürültüyle patladı. Lastiğin patlamayla birlikte yerinden çıkan jantı Sivriler'e çarpıp, 5 metre ileri fırlattı. Çevredeki esnafın durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Sivriler'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ve savcının olay yerindeki incelemesini ardından Sivriler'in cansız bedeni Dikili Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, bekar olduğu öğrenilen Sivriler'in ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

DHA

