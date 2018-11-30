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Tamire bıraktığı telefonunu almaya geldi, telefon çalıp gitti

YAŞAM HABERLERİ  | 30.11.2018 12:31 | Son Güncelleme

KARAMAN'da kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, tamire bıraktığı telefonu almaya geldiği bayide, tezgahta bulunan 1 cep telefonunu çaldı.

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, tamire bıraktığı telefonu almaya geldiği bayide, tezgahta bulunan 1 cep telefonunu çaldı. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken şüpheli, ardından iş yerinden çıkıp hiçbir şey olmamış gibi tekrar içeri girdi. Olay güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Olay, geçen Salı günü Kirişçi Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'nde Mehmet Ali Seven'e ait cep telefonu bayisinde meydana geldi. Cep telefonu bayisine gelen bir kişi, arızalı telefonunu tamir için iş yerine bıraktı. Şüpheli, yaklaşık 2 saat sonra elinde poşetlerle telefonunu almak için geldiğinde, iş yerinde kimsenin olmadığını fark etti. Bunun üzerine şüpheli, tezgahta bulunan yaklaşık 4 bin lira değerindeki cep telefonunu alıp cebine koydu. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken şüpheli, dükkandan çıkıp hiçbir şey olmamış gibi tekrar içeri girdi. Şüpheli, bu sırada iş yerinin arka bölümünden gelen Mehmet Ali Seven'den tamir edilen telefonunu alıp, ücretini ödedikten sonra ayrıldı. İş yeri sahibi Seven, bir süre sonra tezgahtaki cep telefonlarından birinin eksik olduğu fark etti. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Mehmet Ali Seven, telefonunu tamir ettiren kişinin hırsızlık yaptığını anlayınca polise bildirdi. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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