Tampondan 1,5 kilo esrar çıktı! 'İçmek için aldım'

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda takibe aldığı otomobili durdurdu.

''ESRARI İÇMEK İÇİN ALDIM''

Narkotik köpeği 'Tinga' ile yapılan aramada, aracın arka tamponunda 1 kilo 368 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan ve poliste ifade veren sürücü E.P., "Esrarı içmek için tanımadığım birinden aldım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.P., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

(DHA)



