Tamponlardaki büyük tehlike! İçeriğinde kurşun ve arsenik gibi 16 madde tespit edildi

Environmental International dergisinde bu hafta yayımlanan araştırma sonuçlarına göre, ABD, İngiltere ve Yunanistan'daki büyük online perakendecilerden ve mağazalardan satın alınan 14 markaya ait 30 tamponun tamamında yapılan testlerde kurşuna rastlandı.

Araştırmacılar, "Bulgularımız, tampon üreticilerinin tamponlardaki metalleri test etmesini zorunlu kılan düzenlemelere ihtiyaç olduğunu gösteriyor" diye yazdı.

Analizde arsenik, baryum, kalsiyum, kadmiyum, kobalt, krom, bakır, demir, manganez, cıva, nikel, kurşun, selenyum, stronsiyum, vanadyum ve çinko konsantrasyonları arandı. 16 metalin tamamı tek bir üründe tespit edildi.

VAJİNADAN KAN DOLAŞIMINA GİREBİLİYOR

Araştırmacılar, Kaliforniya Üniversitesi Berkeley Halk Sağlığı Okulu'nda doktora sonrası araştırmacı olan Jenni Shearston liderliğinde, metallerin tamponlardan sızıp sızmadığını belirlemek için daha fazla çalışmanın gerekli olduğunu, bunun özellikle endişe verici olacağını, çünkü vajinanın derisinin vücudun diğer bölgelerine göre daha geçirgen olduğunu belirtti. Araştırmacılar, vajinadan kan dolaşımına giren herhangi bir maddenin karaciğer tarafından da filtrelenmeyeceğini söyledi.

Bulgular test edilen markaları belirtmiyor. Shearston test edilen markaların bir listesini sağlayamadığını söyledi.

Çalışmada, organik tamponların organik olmayanlara göre daha az kurşun ve daha fazla arsenik içerdiği, ABD'de satılanların ise Avrupa'dakilere göre daha yüksek kurşun konsantrasyonlarına sahip olduğu belirtildi.

Tanınmış tampon markaları yorum taleplerine yanıt vermedi.

KOKU ÖNLEYİCİ KİMYASALLARDAN DA KAYNAKLANABİLİR

Tamponlar pamuk, suni ipek veya her ikisinden yapılır. Çalışma, metallerin malzemeleri yapmak için kullanılan bitkiler tarafından topraktan gelmiş olabileceğini belirtti. Metallerin varlığı ayrıca antimikrobiyal olarak veya kokuyu kontrol etmek için kullanılan kimyasalların bir sonucu da olabilir.

Shearston, CBS MoneyWatch'a, "İnsanların tampon kullanmaması gerektiğini henüz söyleyemeyiz. Şimdiye kadar bildiğimiz şey, test ettiğimiz tüm örneklerde metallerin mevcut olduğu. Ancak, metallerin tampondan sızıp sızmadığını ve vücut tarafından emilip emilmediğini henüz bilmiyoruz. Bu nedenle, tamponlardaki metallerin herhangi bir sağlık sorununa ne ölçüde katkıda bulunduğunu (eğer varsa) henüz değerlendiremiyoruz. Araştırmamız, günlük olarak kullandığımız ürünlerdeki toksik bileşiklerin daha fazla test edilmesi ve kullanıcıların daha bilinçli kararlar alabilmesi için daha iyi etiketleme yapılması ihtiyacını vurguluyor." dedi.

ABD'de tamponları düzenleyen Gıda ve İlaç Dairesi, bulguları incelediğini ancak tüm çalışmaların sınırlamaları olduğunu belirtti.

Ajansın bir sözcüsü, "Kullanılan kimyasal yöntem, bu metallerin laboratuvarda test edilen tamponlarda mevcut olduğunu gösterse de, çalışma tamponların vücutta kullanıldığında herhangi bir metal salınıp salınmadığını değerlendirmiyor. Ayrıca, herhangi bir metalin salınırsa, vajinal astara veya daha sonra kan dolaşımına emilip emilemeyeceğini de ele almıyor" diye belirtti ve "Çalışmayı yakından değerlendirmeyi ve bu ürünleri kullanan tüketicilerin sağlığını korumak için gereken her türlü eylemi yapmayı planlıyoruz." diyerek açıklamasını tamamladı.







