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  4. Tanımadığı kadına 'Her gün benim evime geliyorsun' deyip saldırdı

Tanımadığı kadına 'Her gün benim evime geliyorsun' deyip saldırdı

11.03.2021 16:07 | Son Güncelleme:
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Bursa'da bir süper markette yaşanan kavga akıllara durgunluk verdi. Hiç tanımadığı kişiye 'Sen her gün benim evime geliyorsun' diyerek saldıran kadın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kayda alındı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesindeki bir süper markette gerçekleşti. Marketten alışveriş yapan bir kadın, daha önce hiç tanımadığı bir kadının saldırısına uğradı.

RAFTAN ÜRÜN ALIRKEN SALDIRDI

Raftan ürün aldığı sırada, "Sen her gün benim evime geliyorsun" diyen kadının saldırısına uğrayan vatandaş ne yapacağını şaşırdı. Yükselen sesleri duyanlar 2 kadını ayırmaya çalıştı.

YAKINLARI GELİNCE SAKİNLEŞTİ

Kimsenin ayıramadığı kadınlar, yakınlarının gelmesiyle sakinleşti. Darp edilen ve hakarete maruz kalan kadın rapor alıp şikayetçi oldu.

GÜÇLÜKLE SAKİNLEŞTİRDİLER

Güçlükle sakinleştirilen iki kadın da bir süre sonra mağazadan ayrılırken, o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA

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Bursa
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