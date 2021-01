Tanıtıma saatler kala: Samsung Galaxy S21 ailesinin fotoğrafları ortaya çıktı!

Galaxy S21 ailesi ile tanışmak için artık bir gün daha beklemeye gerek yok. Samsung TSİ 18:00'da başlatacağı Galaxy Unpacked 2021 etkinliğinde çok ama çok büyük bir sürpriz olmazsa yeni Galaxy S21, Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra'yı tanıtacak. Fakat tanıtım öncesi sızıntılar gelmeye devam ediyor. Yapılan son büyük sızıntı da telefonları yan yana gösteren fotoğraflardan oluşuyor.

Bir sızıntı kaynağı tarafından yapılan Twitter paylaşımı ile Galaxy S21 ailesinin belki de son büyük sızıntısı gerçekleştirildi. Sızıntıda ise telefonların yan yana ve karşılaştırmalı olarak çekilmiş fotoğrafları yer aldı. Sızıntıyı yapan isim ise Galaxy S21 Ultra'nın biraz kalın olduğunu, buna ek olarak Galaxy S21 Plus ve Galaxy S21 Ultra'nın modellerin arkasında cam kullanılmasına rağmen plastik gibi geldiğini söyledi. Ayrıca bu sızıntı kaynağına göre de Galaxy S21 ailesinin kutusunda bir şarj cihazı yok.

Samsung sent #MrTTechie a few demos ahead of tomorrow’s #Unpacked2021 event. Thread of my first impressions ... #WeTheTechies #SamsungUnpacked #Samsung #GalaxyS21Series pic.twitter.com/wwyP2QswKr