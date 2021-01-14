Tanıtıma saatler kala: Samsung Galaxy S21 ailesinin fotoğrafları ortaya çıktı!

Galaxy S21 ailesi ile tanışmak için artık bir gün daha beklemeye gerek yok. Samsung TSİ 18:00'da başlatacağı Galaxy Unpacked 2021 etkinliğinde çok ama çok büyük bir sürpriz olmazsa yeni Galaxy S21, Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra'yı tanıtacak. Fakat tanıtım öncesi sızıntılar gelmeye devam ediyor. Yapılan son büyük sızıntı da telefonları yan yana gösteren fotoğraflardan oluşuyor.

GALAXY S21 AİLESİNİN TÜM ÜYELERİ YAN YANA

Bir sızıntı kaynağı tarafından yapılan Twitter paylaşımı ile Galaxy S21 ailesinin belki de son büyük sızıntısı gerçekleştirildi. Sızıntıda ise telefonların yan yana ve karşılaştırmalı olarak çekilmiş fotoğrafları yer aldı. Sızıntıyı yapan isim ise Galaxy S21 Ultra'nın biraz kalın olduğunu, buna ek olarak Galaxy S21 Plus ve Galaxy S21 Ultra'nın modellerin arkasında cam kullanılmasına rağmen plastik gibi geldiğini söyledi. Ayrıca bu sızıntı kaynağına göre de Galaxy S21 ailesinin kutusunda bir şarj cihazı yok.

SAMSUNG GALAXY UNPACKED ETKİNLİĞİ NASIL İZLENİR?

Samsung Galaxy Unpacked 2021 etkinliği daha önce de söylediğimiz gibi TSİ 18:00'da başlayacak. Etkinlik, Samsung YouTube hesabı ve Samsung resmi sitesi üzerinden izlenebilecek.

