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Tanju Özcan'dan CHP'nin 'saray' sözlerine zehir zemberek yanıt: Faik Öztrak için ağır ifadeler kullandı! 'İspat edersen kendimi yakarım'

07.07.2023 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP'de değişim isteyen ve yönetime isyan eden partililer ile genel merkez arasındaki çatlak büyüyor. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Ankara'daki CHP Genel Merkezi'ne yürüyüş başlatmasıyla tartışmalar alevlendi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Saray, Bolu Belediye Başkanı'nı destekliyor, iplerin de kimin elinde olduğunu açıklıyor" dedi. Bu sözlere zehir zemberek yanıt veren Özcan, "Sarayla veya RTE ile benim herhangi bir irtibatımı ortaya koyarsan kendimi Kızılay Meydanı’nda yakarım" dedi.

Tanju Özcan'dan CHP'nin 'saray' sözlerine zehir zemberek yanıt: Faik Öztrak için ağır ifadeler kullandı! 'İspat edersen kendimi yakarım'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP için başlattığı 'değişim' rüzgarını Tanju Özcan'ın 'Değişim ve Adalet Yürüyüşü' pekiştirdi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak ile Tanju Özcan arasındaki atışmalar ise yangını körüklüyor. Öztrak'ın bugünkü açıklamasına Tanju Özcan ağır sözlerle yanıt verdi ve "Sarayla veya Recep Tayyip Erdoğan ile benim herhangi bir irtibatımı ortaya koyarsan kendimi Kızılay Meydanı’nda yakarım. İspat edemezsen sen de dünyanın en namussuz ve şerefsiz adamı olmakla tarihe geçersin" dedi.

"ATEŞ OLSA CÜRMÜ KADAR YER YAKAR" DEMİŞTİ

Faik Öztrak geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Özcan'ın başlattığı yürüyüş için "Yollar yürümekle aşınmaz, ateş olsa da cürmü kadar yer yakar. Bolu'nun dünya kadar sorunu var. Tanju bey yürümekle vakit harcayacağına Bolu'nun sorunlarını çözsün" demişti.

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Öztrak bugün düzenlediği basın toplantısında da Özcan hakkında dikkat çeken şu ifadeleri kullandı:

"Saray, Bolu Belediye Başkanı'nı savunuyor. Aslında bunu yaparak iplerin de kimin elinde olduğunu açıklıyor. Zammın, zulmün, adaletsizliğin, baskının üstünü örtmek için muhalefeti nasıl karıştırmaya uğraştığını ortaya koyuyor. Hep söylüyoruz hedef bellidir. Artık birlik ve beraberlik zamanıdır."

ÖZTRAK'A AĞIR SÖZLER: ZAVALLI...

Öztrak'a çok geçmeden yanıt veren Tanju Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Faik Öztrak için sert ifadeler kullandı. Özcan'ın paylaşımı şu şekilde:

"İplerimin sarayın elinde olduğunu iddia etmiş zavallı Faik Öztrak.

  • Ben Atatürk’ün torunuyum, kimse benim boynuma ip geçiremez.
  • Zaten siz Saray Rejimini değiştiremediğiniz için biz sizi değiştirmeye çalışıyoruz.

AA-20230707-31615147-31615145-TANJU_OZCAN_5_GUNDE_YURUYUSUNE_ANKARA_IL_SINIRI_TABELASI_ONUNDEN_BASLADI (1)

HERHANGİ BİR İRTİBATIMI ORTAYA KOYARSAN KENDİMİ KIZILAY MEYDANI'NDA YAKARIM

  • Sizin boynunuzdaki ipin kimlerin elinde olduğu belli. Bu RTE bana 4,5 yıldır kan kusturuyor, sana 24 saat süre. Sarayla veya RTE ile benim herhangi bir irtibatımı ortaya koyarsan kendimi Kızılay Meydanı’nda yakarım.

AA-20230703-31580581-31580580-BOLU_BELEDIYE_BASKANI_TANJU_OZCAN_ADALET_VE_DEGISIM_YURUYUSUNE_BASLADI

"İSPAT EDEMEZSEN SEN DE..."

  • Eğer ispat edemezsen sen de dünyanın en namussuz ve şerefsiz adamı olmakla tarihe geçersin."
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Anahtar Kelimeler:
Tanju Özcan Faik Öztrak CHP

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