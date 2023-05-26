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Tanju Özcan'dan çok konuşulacak Muharrem İnce sözleri! 'İkna etmek için çok uğraştık' deyip...

26.05.2023 20:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçime sayılı saatler kala siyaset gündeminde hareketlilik sürüyor. Açıklamalarıyla birçok kez gündem olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bu kez Muharrem İnce ile ilgili sözleriyle dikkat çekti. Özcan, İnce ile görüştüklerini açıkladı ve "Saatlerce konuştuk. İkna etmek için çok uğraştık. Muharrem İnce belli konulara kızgın" ifadelerini kullandı.

Tanju Özcan'dan çok konuşulacak Muharrem İnce sözleri! 'İkna etmek için çok uğraştık' deyip...

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, geçtiğimiz gün İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nadir Ataman ile birlikte Ankara'ya Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile görüşmeye gittiğini açıkladı. Görüşmenin detaylarını aktaran Özcan, İnce ile saatlerce görüştüklerini ancak herhangi bir netice alamadıklarını ifade etti.

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'İKNA ETMEK İÇİN ÇOK UĞRAŞTIK'

CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisi doğrultusunda Muharrem İnce ile görüşmeye gittiklerini açıklayan Başkan Özcan, "Ben çarşamba günü Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun bilgisi doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nadir Ataman kardeşimle birlikte Ankara'ya gittim. Bir ön görüşme için, genel merkezin, genel başkanın bilgisi doğrultusunda. Nedir bizim Nadir Bey ile ortak özelliğimiz? Biz Muharrem İnce ile geçmişte en yakın yol yürüyen arkadaşlarıydık. Bu sebeple gittik. Sayın Muharrem İnce ile saatlerce konuştuk. Evinde de konuştuk, partisinde de konuştuk. Saatlerce konuştuk. İkna etmek için çok uğraştık. Muharrem İnce belli konulara kızgın. Sağlık problemleri de var ama bunların hiçbiri gerekçe olamaz. 'Türkiye'nin geleceği için lütfen bu desteği açıklayın' dedik. Ancak şu ana kadar olumlu bir cevap alamadık. Alamayacağız gibi de görünüyor" dedi.

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'YAPILAN BU MONTAJLARLA İLGİLİ BİZİM DE NE KADAR ÜZÜLDÜĞÜMÜZÜ ANLATTIK'

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin kızgınlıkları olduğunu ifade eden Başkan Özcan, "Kendine göre kırgınlıkları, kızgınlıkları var. Ha Zeydan Bey konusuna gelince, Zeydan Bey Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız. Biz oradayken Büyükçekmece belediye başkanıyla birlikte geldiler ama biz onlarla gitmiş değiliz. Onlar genel başkanın bilgisi dahilinde geldi, gelmedi bilmiyorum ama biz tamam, ben genel başkanın bilgisi doğrultusunda bu ziyareti gerçekleştirdik. Kendisine de söyledik zaten. Eskilerden konuştuk. Mevcut durumdan konuştuk. Yapılan hatalardan konuştuk. Kendisine yapılan bu montajlarla ilgili bizim de ne kadar üzüldüğümüzü anlattık. O da bazı yaşadıklarını bizimle paylaştı. Ama dedik ki, yani kişisel duygularımızı, düşüncelerimizi bir tarafa bırakma zamanı. Yani yarın bir gün Erdoğan bir o yüzde bir oyla kazanırsa insanlar sorumlu aramaya başlayacaklar. Lütfen dedik, ‘Sayın İnce, tarihin size verdiği görevi yerine getirin’ dedik. Kendisi de gerekli değerlendirmeleri yapacağını arkadaşlarıyla birlikte yapacağını söyledi ama şu ana kadar olumlu bir dönüş maalesef olmadı" dedi. (İHA)

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