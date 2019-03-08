AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Tank Palet Fabrikası da özelleşti diyorlar. Bunları paylaşalım ki soru işareti kalmasın. Tank Palet Fabrikası özelleşmedi. Bir an önce tanka ihtiyacımız var, tankı yapmaya başlamamız lazım ama bu fabrika kurulana kadar epey bir zaman geçecek. Şimdilik hızlı bir şekilde fabrikanın içinde tank üretelim. BMC, 24 ay içerisinde 40 tankı üretip devlete teslim edecek, 41'inci tankta yerli motoru üstüne koyacak, büyük bir şey bu." dedi.

Yavuz, AK Parti Sakarya İl Başkan Yardımcısı Mehmet Alper Yüksel, AK Parti Karasu İlçe Başkanı Hasan Yavuz Yiğit, AK Parti Karasu Belediye Başkan Adayı İshak Sarı ve partililerle Karasu ilçesi Yeni Mahalle'de hasta ziyaretinde bulundu.

Daha sonra esnafı ziyaret eden ve vatandaşlarla sohbet eden Yavuz, yerel seçimlerde destek istedi.

Yavuz, Karasu Su Ürünleri Kooperatifi üyeleriyle de bir araya geldi, balıkçı barınağı ile ilgili taleplerini ve sorunlarını dinledi.

Burada konuşan Yavuz, balıkçı barınağı sorunuyla ilgilendiklerini, gerekli görüşmeler yaptıklarını belirterek, sorunun çözümü için uğraştıklarını söyledi.