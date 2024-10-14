Tansiyon düşmesine ne iyi gelir? Limon tansiyon düşüklüğüne iyi gelir mi?

Bir kişinin kan basıncı değeri, normal değer kabul edilen 90 / 60 mm Hg’nin altına düşerse bu, o kişide düşük tansiyon rahatsızlığı olduğu anlamına gelebilir. Vücudun sağlıklı bir şekilde çalışmaya devam edebilmesi ve işlevini yerine getirebilmesi için tansiyon değerlerinin normal seviyede olması çok önemlidir.

Tansiyon düşmesi neden olur?

Kişilerin tansiyonları çeşitli nedenlere bağlı olarak düşebilir ya da yükselebilir. Tansiyonun belli bir seviyede tutulması gerekir. Vücudun tansiyon seviyesinin normal değerlerde olması için bazı noktalara dikkat edilmesi gerekir. Tansiyon düşmesine neden olacak bazı durumlar şunlardır:

İdrar söktürücü ilaçların etkileri,

Kalp sorunları,

Uzun süre hareket etmemek,

Uzun süre sıcak altında kalmak,

Kalp yetmezliği yaşamak,

Damarlarda genişlemeler.

Tansiyon düşerse evde ne yapmalı?

Tansiyon düşmesi evde tek başına olan kişilerin de başına gelebilir. Böyle durumlarda sakin kalmak önemlidir. Yapılabilecek ve hemen el atında bulunabilen, her evde kolayca ulaşılabilen imkanlar dahilinde tansiyon normale döndürülebilir.

En azından ilk müdahale yapılmalı ve daha sonrasında vakit kaybetmeden doktora gidilmelidir. Evde tansiyonu düşen bir kişi bol su içmeli, tuzlu besinler tüketmelidir. Bu tür müdahalelerle tansiyon normale döndürülebilir.

Tansiyon düşmesine ne iyi gelir?

Hem halk arasında hem de genel sağlık bilgilerine göre, tansiyonu düşen kişilere iyi geldiği bilinen ve kabul edilen birçok şey vardır. Tansiyon düşüklüğü olan kişilerin uygulayabileceği bazı yöntemler şunlardır:

Bol sıvı tüketmek,

Düzenli su içmek,

Daha çok tuzlu besin yemek,

Uzun süre oturmamak,

Hareketsiz kalmamak,

Yastığı yüksek tutmak,

Küçük öğünlerle aralıklı olarak beslenmek,

Kompresyon çorapları kullanmak,

Bacak bacak üstüne çok atmamak,

Karbonhidratı az tüketmek.

Düşen tansiyon nasıl yükseltilir?

Çeşitli nedenlere bağlı olarak düşen tansiyona hemen müdahale edilmesi gerekir. Böyle durumlarda ilk yapılacak şey, vücuda tuz takviyesi sağlamak olacaktır. Tuz kan hacmini arttırır ve bu sayede tansiyon yükselir.

Ayrıca kısa süreli olarak çay ya da kahve tüketimi de tansiyonu yükseltebilmektedir. Ani tansiyon düşmelerinin önüne geçmek için de yine buna göre bir beslenme düzenli edinmek doğru olacaktır.

Tansiyon düşmesine ne yenmeli?

Tansiyon düşmesinin önüne geçebilmek için beslenme düzenine dikkat etmek gerekir. Küçük porsiyonlarla az ve sık yemek, genelde önerilen yeme düzenidir. Ayrıca ani tansiyon düşmelerinde tuzlu ayran gibi tuzlu besinler yenmeli ve içilmelidir.

Yeterli sıvı tüketimi alan fazla karbonhidrattan kaçınan kişiler, tansiyon düşmesi sorununun önüne geçebilirler. Bol su içmek, az ve küçük öğünlerle beslenmek de tansiyonu dengelediği bilinen başka çözümlerdir.

Limon tansiyon düşüklüğüne iyi gelir mi?

Aniden gelen tansiyon düşme durumunda en çok duyulan tavsiye limon ve tuzdur. Bu yüzden tansiyonu düşen kişilere bol tuzlu ayran veya limonlu su içirildiği görülebilir. Ancak bu konuda bilimsel kanıtlar sınırlıdır.

Bu yüzden tansiyon problemiyle ilgili kulaktan duyma herhangi bir tavsiyeye uymadan önce, kesinlikle bir doktora başvurmak gereklidir. Yani geçici çözümler bir yana, kişilerin sürekli bir yüksek ya da düşük tansiyon rahatsızlıkları varsa mutlaka doktora gidilmesi gerekir.