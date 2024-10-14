HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Tansiyon düşmesine ne iyi gelir? Limon tansiyon düşüklüğüne iyi gelir mi?

Tansiyon düşmesine ne iyi gelir? Limon tansiyon düşüklüğüne iyi gelir mi?

Ferhan Petek Ferhan Petek
14.10.2024 17:16
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hipertansiyon, hipotansiyon ya da yüksek tansiyon kan basıncının belli bir değerin altına düşmesi sonucu olması ile gerçekleşen bir rahatsızlıktır. Atardamarlar arasında yer alan basınç, tansiyon olarak da bilinir. Çeşitli belirtiler takip edilerek teşhis koyabilmek mümkün olur.

Tansiyon düşmesine ne iyi gelir? Limon tansiyon düşüklüğüne iyi gelir mi?

İçindekiler

  • Tansiyon düşmesi neden olur?
  • Tansiyon düşerse evde ne yapmalı?
  • Tansiyon düşmesine ne iyi gelir?
  • Düşen tansiyon nasıl yükseltilir?
  • Tansiyon düşmesine ne yenmeli?
  • Limon tansiyon düşüklüğüne iyi gelir mi?

Bir kişinin kan basıncı değeri, normal değer kabul edilen 90 / 60 mm Hg’nin altına düşerse bu, o kişide düşük tansiyon rahatsızlığı olduğu anlamına gelebilir. Vücudun sağlıklı bir şekilde çalışmaya devam edebilmesi ve işlevini yerine getirebilmesi için tansiyon değerlerinin normal seviyede olması çok önemlidir.

Tansiyon düşmesi neden olur?

Kişilerin tansiyonları çeşitli nedenlere bağlı olarak düşebilir ya da yükselebilir. Tansiyonun belli bir seviyede tutulması gerekir. Vücudun tansiyon seviyesinin normal değerlerde olması için bazı noktalara dikkat edilmesi gerekir. Tansiyon düşmesine neden olacak bazı durumlar şunlardır:

  • İdrar söktürücü ilaçların etkileri,
  • Kalp sorunları,
  • Uzun süre hareket etmemek,
  • Uzun süre sıcak altında kalmak,
  • Kalp yetmezliği yaşamak,
  • Damarlarda genişlemeler.

Tansiyon düşerse evde ne yapmalı?

Tansiyon düşmesi evde tek başına olan kişilerin de başına gelebilir. Böyle durumlarda sakin kalmak önemlidir. Yapılabilecek ve hemen el atında bulunabilen, her evde kolayca ulaşılabilen imkanlar dahilinde tansiyon normale döndürülebilir.

En azından ilk müdahale yapılmalı ve daha sonrasında vakit kaybetmeden doktora gidilmelidir. Evde tansiyonu düşen bir kişi bol su içmeli, tuzlu besinler tüketmelidir. Bu tür müdahalelerle tansiyon normale döndürülebilir.

Tansiyon düşmesine ne iyi gelir?

Hem halk arasında hem de genel sağlık bilgilerine göre, tansiyonu düşen kişilere iyi geldiği bilinen ve kabul edilen birçok şey vardır. Tansiyon düşüklüğü olan kişilerin uygulayabileceği bazı yöntemler şunlardır:

  • Bol sıvı tüketmek,
  • Düzenli su içmek,
  • Daha çok tuzlu besin yemek,
  • Uzun süre oturmamak,
  • Hareketsiz kalmamak,
  • Yastığı yüksek tutmak,
  • Küçük öğünlerle aralıklı olarak beslenmek,
  • Kompresyon çorapları kullanmak,
  • Bacak bacak üstüne çok atmamak,
  • Karbonhidratı az tüketmek.

Düşen tansiyon nasıl yükseltilir?

Çeşitli nedenlere bağlı olarak düşen tansiyona hemen müdahale edilmesi gerekir. Böyle durumlarda ilk yapılacak şey, vücuda tuz takviyesi sağlamak olacaktır. Tuz kan hacmini arttırır ve bu sayede tansiyon yükselir.

Ayrıca kısa süreli olarak çay ya da kahve tüketimi de tansiyonu yükseltebilmektedir. Ani tansiyon düşmelerinin önüne geçmek için de yine buna göre bir beslenme düzenli edinmek doğru olacaktır.

Tansiyon düşmesine ne yenmeli?

Tansiyon düşmesinin önüne geçebilmek için beslenme düzenine dikkat etmek gerekir. Küçük porsiyonlarla az ve sık yemek, genelde önerilen yeme düzenidir. Ayrıca ani tansiyon düşmelerinde tuzlu ayran gibi tuzlu besinler yenmeli ve içilmelidir.

Yeterli sıvı tüketimi alan fazla karbonhidrattan kaçınan kişiler, tansiyon düşmesi sorununun önüne geçebilirler. Bol su içmek, az ve küçük öğünlerle beslenmek de tansiyonu dengelediği bilinen başka çözümlerdir.

Limon tansiyon düşüklüğüne iyi gelir mi?

Aniden gelen tansiyon düşme durumunda en çok duyulan tavsiye limon ve tuzdur. Bu yüzden tansiyonu düşen kişilere bol tuzlu ayran veya limonlu su içirildiği görülebilir. Ancak bu konuda bilimsel kanıtlar sınırlıdır.

Bu yüzden tansiyon problemiyle ilgili kulaktan duyma herhangi bir tavsiyeye uymadan önce, kesinlikle bir doktora başvurmak gereklidir. Yani geçici çözümler bir yana, kişilerin sürekli bir yüksek ya da düşük tansiyon rahatsızlıkları varsa mutlaka doktora gidilmesi gerekir.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
düşük tansiyon tansiyon
En Çok Okunan Haberler
Çocuklarını evlatlıktan reddetti! "Bana toplanan ilaç paralarını..."

Çocuklarını evlatlıktan reddetti! "Bana toplanan ilaç paralarını..."

Real Madrid mi, Galatasaray mı? Davinson kara kara düşünüyor!

Real Madrid mi, Galatasaray mı? Davinson kara kara düşünüyor!

Okulda iğrenç olay! Temizlik görevlisinden 8 yaşındaki kıza istismar: Seninle sevgili olacağım

Okulda iğrenç olay! Temizlik görevlisinden 8 yaşındaki kıza istismar: Seninle sevgili olacağım

Terör estiriyorlardı! Eşi de yakalandı

Terör estiriyorlardı! Eşi de yakalandı

Yeni bir virüs keşfedildi! İlk belirtilere dikkat

Yeni bir virüs keşfedildi! İlk belirtilere dikkat

Erdoğan: "Ana dilini konuştukları için milyonlarca vatandaşımız ötekileştirildi"

Erdoğan: "Ana dilini konuştukları için milyonlarca vatandaşımız ötekileştirildi"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Camper'ın ikonik serisi Pelotas indirimlerinin bitmesine çok az kaldı

Camper'ın ikonik serisi Pelotas indirimlerinin bitmesine çok az kaldı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta %50 indirim

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta %50 indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.