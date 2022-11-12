Tansiyon hastaları! Bu belirtilere dikkat edin

Diş eti sağlığınızı düzeltmek aslında düzenli diş hekimi kontrollerine gitmek, dişlerinizi fırçalamak, diş ipi kullanmak ve diyetinize dikkat etmek kadar basittir.

AĞIZ HİJYENİ NEDEN ÖNEMLİ?

Diş hekimi randevularını ertelemek, diş ipi kullanmayı unutmak ve çok fazla şeker tüketmek dişeti sağlığınızı olumsuz etkileyebilir. Bu yüzden ağız hijyeninizi ihmal etmenin potansiyel sonuçlarını bilmek önemlidir. Diş Hekimi Zafer Kazak konu hakkında bilgilendirdi.

Diş eti hastalığınızın enfeksiyon yaydığını ve vücudunuzdaki diğer komplikasyonlara neden olduğunu öğrendiyseniz, bunu tedavi etme olasılığınız daha yüksek olmaz mıydı? Diş eti hastalığını önlemek sağlığınız üzerinde ciddi bir olumlu etkiye sahip olabilir.

DİŞ HASTALIKLARINA DİKKAT

Son çalışmalar diş eti hastalığının aslında kan basıncınızı yükseltebileceğini göstermiştir. Aslında, İngiltere'de yapılan bir çalışma, diş eti hastalığı olan hastaların yüksek tansiyona sahip olma ihtimalinin %49 daha yüksek olduğunu gösterdi. İleri çalışmalar ise dişeti hastalıkları tedavi edildikten sonra yüksek kan basıncı aralıklarında bir düşüş olduğunu gösterdi.

Bu bağlantı, diş etlerinizin sağlığının genel sağlığınızla yakından ilişkili olduğunu göstermektedir. Periodontitis ve diş eti hastalığı, bakterilerin diş etlerinde birikmesine neden olabilir, bu da ağrı, kanama ve daha fazla komplikasyona neden olabilir.

Bu bakteriler diş ve diş etleri etrafında biriktiğinde, vücudun diğer bölgelerine yayılmaya başlar. Bilimsel çalışmalar bu inflamasyonun kan basıncını arttırdığı göstermiştir. Bazen bu artış, bir hastanın yüksek tansiyon teşhisinde yeterli bir gösterge bile olabilmektedir.

YÜKSEK TANSİYON BAŞKA HASTALIKLARIN TEMELİ OLABİLİR

Yüksek tansiyon kendi olumsuz sonuçlarını taşır. Yüksek tansiyon, arterlerde kan pıhtılarına yol açabilir ve bu da sonunda felce neden olabilir. Ayrıca kalp krizi, kalp hastalığı, demans ve diğer ciddi durumlara neden olabilir. Uygun tedavi olmadan, yüksek tansiyon son derece tehlikelidir. Bu nedenle, yüksek tansiyon ve diş eti hastalığı arasındaki bağlantıyı daha da araştırmak önemlidir. Doğrudan nedensellik varsa, bu diş eti hastalığının doğası hakkında birçok yeni anlayışa yol açabilir.

Diş eti hastalığı veya periodontitis, vücutta potansiyel olarak yaşamı tehdit eden birçok soruna neden olsa da, dişeti tedavisi yüksek tansiyon gibi sorunları çözebilir.

Yüksek tansiyon olmasa bile, diş eti hastalığının tedavisi hayatı tehdit eden birçok durumun gelişmesini önleyebilir. Ayrıca, diş eti hastalığının önlenmesi ciddi bir diş hijyeni rejimine başlamak kadar basittir.



