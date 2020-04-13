Tansiyon hastası koronavirüs sürecinde nelere dikkat etmeli?

Panik yapmayın: Paniğin yaratacağı gerginlik tansiyonunuzu yükseltebilir, kontrol altındaki tansiyon kontrolden çıkabilir.

İbuprofen içeren ilaçlar tansiyonu yükseltebilir: İbuprofen içeren ağrı kesici, ateş düşürücülerin zararlı olabileceğine dair bilgiler var. Henüz kesin değil ama ibuprofen içeren ilaçlar tansiyon da yükseltir. Bu nedenle kaçının, parasetamol içeren ağrı kesici, ateş düşürücüler böbrek açısından daha güvenlidir.

Doktorunuza danışmadan ilaçlarınızı değiştirmeyin ya da kesmeyin: Doktorunuzla iletişim kanallarını açık tutun. Ona danışmadan kendi kendinize ilacınızı değiştirmeyin da ilaç kullanmayı bırakmayın.

Tuza daha çok dikkat edin: Fazla tuzlu tüketerek kendinizi sıkıntıya sokmayın. Tuz hem tansiyon yükseltir hem de bağışıklık sistemini zayıflatabilir.

Bağışıklık sisteminizi güçlü tutun: Bağışıklığı sisteminin güçlü olması önemli ama sırf güçlendirsin diye bilmediğiniz ürünleri kullanmayın. Tansiyonunuzu yükseltebilir. Dengeli ve sağlıklı beslenin.

Düzenli uyuyun: Düzenli uyku hem gerginliğinizi azaltır hem de bağışıklık sistemi kuvvetlendirir.