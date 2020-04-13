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Tansiyon hastası koronavirüs sürecinde nelere dikkat etmeli?

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.04.2020 15:01 | Son Güncelleme

Koronavirüs nedeniyle yüksek risk grubunda bulunan tansiyon hastaları bu süreçte nelere dikkat etmeli? Tansiyon hastalarının öncelikle evde kalıp tedbirler çerçevesinde hareket etmesi gerektiğini söyleyen Liv Hospital Ulus Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Tekin Akpolat, paniğe kapılmanın tansiyonu daha da yükselteceğine dikkat çekerek stresi azaltmaya dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Tansiyon hastası koronavirüs sürecinde nelere dikkat etmeli?

Panik yapmayın: Paniğin yaratacağı gerginlik tansiyonunuzu yükseltebilir, kontrol altındaki tansiyon kontrolden çıkabilir.

İbuprofen içeren ilaçlar tansiyonu yükseltebilir: İbuprofen içeren ağrı kesici, ateş düşürücülerin zararlı olabileceğine dair bilgiler var. Henüz kesin değil ama ibuprofen içeren ilaçlar tansiyon da yükseltir. Bu nedenle kaçının, parasetamol içeren ağrı kesici, ateş düşürücüler böbrek açısından daha güvenlidir.

Doktorunuza danışmadan ilaçlarınızı değiştirmeyin ya da kesmeyin: Doktorunuzla iletişim kanallarını açık tutun. Ona danışmadan kendi kendinize ilacınızı değiştirmeyin da ilaç kullanmayı bırakmayın.

Tuza daha çok dikkat edin: Fazla tuzlu tüketerek kendinizi sıkıntıya sokmayın. Tuz hem tansiyon yükseltir hem de bağışıklık sistemini zayıflatabilir.

Bağışıklık sisteminizi güçlü tutun: Bağışıklığı sisteminin güçlü olması önemli ama sırf güçlendirsin diye bilmediğiniz ürünleri kullanmayın. Tansiyonunuzu yükseltebilir. Dengeli ve sağlıklı beslenin.

Düzenli uyuyun: Düzenli uyku hem gerginliğinizi azaltır hem de bağışıklık sistemi kuvvetlendirir.

Evde de olsanız hareket edin: Evde olsanız bile evin içinde günde 10 bin adım atabilirsiniz. Televizyon seyrederken adım atabilirsiniz. Bir şeyler dinleyerek evin koridorunda yürüyebilirsiniz. Çok güzel, eğlenceli seçenekler var. İnternet sayesinde çoğuna ulaşmak mümkün. Sırt, karın gibi kaslarınızı çalıştırabilirsiniz. Egzersiz yaparken kendinizi zorlamayın, sakatlanırsanız hastaneye gitmek zorunda kalabilirsiniz.

Sevdiklerinizle daha fazla zaman geçirin: Ev işlerini paylaşın. Birlikte yemek yapın, oyun oynayın. Yalnız yaşıyorsanız arkadaşlarınızla telefonla konuşun, telefonla konuşurken evin içinde adım da atabilirsiniz.

Kitap okuyun: Özellikle “İyi ki Tansiyonum Çıktı” ve “İyi ki Yaş Alıyorum” isimli kitaplarımı okuyabilirsiniz.

Stresinizi azaltın: Stresinizi azaltıp kilo verebilirseniz belki tansiyon ilacına bile ihtiyacınız kalmayabilir.

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Anahtar Kelimeler:
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