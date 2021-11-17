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Tansiyonu artıracak hamle! Japonya ile ABD'den Güney Çin Denizi'nde bir ilk

17.11.2021 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya ile ABD, Çin'in askeri varlığını artırdığı Güney Çin Denizi'nde "ilk kez bir denizaltının da yer aldığı" ortak askeri tatbikat düzenledi.

Tansiyonu artıracak hamle! Japonya ile ABD'den Güney Çin Denizi'nde bir ilk

Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri (MSDF), ABD Donanması ile Güney Çin Denizi'nde ortak askeri tatbikat düzenlediğini bildirdi.

Buna göre, Japonya'nın iki destroyer ve bir devriye uçağı ile katıldığı tatbikata, ilk kez MSDF'ye ait denizaltı da gönderildi.

MSDF, tatbikatın "ABD ve Japonya'nın Güney Çin Denizi'nde ilk kez bir denizaltının da katılımıyla düzenlediği askeri tatbikat" olduğuna işaret etti.

Kamu yayıncısı NHK, bölge genelinde anti-denizaltı talimlerini kapsayan tatbikata ABD'nin ise birer destroyer ve devriye uçağı ile katıldığını bildirdi.

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ÇİN'E KARŞI HAMLE

Bölgede artan Çin askeri varlığına dikkati çeken kamu yayıncısı NHK, ortak tatbikatın, Japonya-ABD ittifakı kapsamında "Serbest ve Açık Hint-Pasifik Vizyonu"nu hedeflediğini aktardı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Japonya
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Okuyucu Yorumları 5 yorum
bu koronayı ancak 3 dünya savaşı normale çevirir yazın bir yere çünkü her salgının sonrasında büyük savaşlar çıkmıştır şu an yavaş yavaş hedefe doğru emin adımlarla gidiliyor rabbim köyü insanların şerrinden korusun
ornek versene bitane salgin sonrasi dunya savasina
abd japonya düşman değilmiydi
dünün iki azılı düşmanı bugünün dostu

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