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Tansu Çiller kimdir, aslen nereli? Tansu Çiller kaç yaşında ve evli mi? Tansu Çiller parti mi kuracak?

28.02.2022 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem Türkiye politikasında çokça konuşulan isimlerden olan eski politikacı, siyaset insanı ve eski Türkiye Başbakanı Tansu Çiller'in hayatı ve yaşamına dair konular merak ediliyor. Son olarak parti kuracağı iddia edilen Tansu Çiller'in tam ismi Tansu Penbe Çiller'dir. Peki Tansu Çiller kimdir, aslen nereli? Tansu Çiller kaç yaşında ve evli mi? İşte hayatı ve merak edilenler...

Tansu Çiller kimdir, aslen nereli? Tansu Çiller kaç yaşında ve evli mi? Tansu Çiller parti mi kuracak?

Türk ekonomist, akademisyen, siyasetçi ve 22. Türkiye Başbakanı olarak bilinen Tansu Çiller'in hayatı ve memleketi gibi konular sorgulanıyor. Tansu Çiller'in parti kuracağı iddiaları sonrası Çiller'in hayatı araştırma konusu oldu. Peki Tansu Çiller kimdir?

TANSU ÇİLLER KİMDİR?

Tam adı Tansu Penbe Çiller olan Tansu Çiller 24 Mayıs 1946 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Türk ekonomist, akademisyen, siyasetçi ve 22. Türkiye Başbakanıdır. Gazetecilik ve valilik yapmış olan Milas doğumlu Hüseyin Necati Çiller ile Rumeli Türklerinden olan Selanikli Muazzez Çiller'in tek çocuğu olarak doğmuştur. Sonrasında İstanbul, Fındıklı'da, İsmet İnönü İlkokulu'na kaydolmuştur. Babası Necati Çiller'in Bilecik Valisi olarak atanması sonrası 1953 senesinde, Bilecik Edebali İlkokulu'nun beşinci sınıf öğrencisi olmuştur.

Babasının milletvekilliği adaylığı için emekliye ayrılmasıyla beraber ailesiyle İstanbul'a dönen Çiller, Demokrat Parti'nin, okulunun adını değiştirmesiyle ilkokul diplomasını İsmet İnönü değil Namık Kemal İlkokulu'ndan almıştır. Necati Çiller, Muğla'dan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı olarak katıldığı 1954 seçimleri'nde seçilememiştir.

Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'nden mezun olan Tansu Çiller, 1967'de Robert Kolej Yüksek Okulu'nun (bugün Boğaziçi Üniversitesi) Ekonomi Bölümü'nü tamamlamıştır. Doktorasını Connecticut Üniversitesi'nde verdi (1971), doktora üstü öğrenimini Yale Üniversitesi'nde sürdürmüştür. 1971-73 arasında Franklin & Marshall College'da yardımcı profesör olarak çalışmıştır.

1974 ve 1975 senelerinde Boğaziçi Üniversitesi'nde asistan profesör olarak görev almış ve 1978 yılında doçent, 1983 yılında profesör olmuştur. Tansu Çiller'in ekonomi üzerine 9 yayını bulunmaktadır.

TANSU ÇİLLER EVLİ Mİ?

1963 yılında Özer Uçuran'la evlenmiştir. Eşiyle birlikte ABD'ye giden Çiller New Hampshire Üniversitesi'nde yüksek lisans çalışmasını tamamlamıştır.

TANSU ÇİLLER PARTİ Mİ KURACAK?

Son olarak Eski Başbakan Tansu Çiller'in, bir dönem genel başkanlığını yürüttüğü Doğru Yol Partisi'nin eski il başkanlarını ve önde gelen isimleri telefonla aratarak “Bizimle birlikte çalışır mısınız” şeklinde soru sordurduğu iddia edildi. Parti kurup kurmama konusu henüz net olmasa da ilerleyen süreçte belli olması bekleniyor.


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Tansu Çiller CHP

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