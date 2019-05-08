Tanzanya, Kilimanjaro Dağı'na teleferik yapacak

ADDİS ABABA (AA) - Tanzanya, Afrika kıtasının en yüksek dağı olan Kilimanjaro Dağı’nın zirvesine turistlerin rahatlıkla ulaşması için teleferik hattı kurmayı planlıyor.

Turizm Bakan Yardımcısı Constantine Kanyasu'nun açıkladığı plana göre, yaklaşık 5 bin 900 metre yükseklikteki dağın zirvesine uzanacak teleferik projesi 50 yaş üzeri turistleri bölgeye çekmeyi amaçlıyor.

Proje, her yıl yaklaşık 50 bini bulan turist sayısında yüzde 50’lik artışı hedefliyor.

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Öte yandan, ülkedeki çok sayıda tur operatörü ise teleferik fikrine karşı çıktıklarını açıkladı.

Operatörler, teleferiğin, dağ çevresinde çalışan on binlerce hamalın ekmeğiyle oynayacağını, turistlere yol gösteren rehberlerin de bundan olumsuz etkileneceğini belirtti.

Fizibilite çalışmalarının halen sürdüğü projeye bazı ülkelerden teklif gelmeye de başladı.

Kilimanjaro'nun zirvesine ulaşmak için dağcılar farklı rotalar izlerken, yolculuklar genellikle 6-7 gün sürüyor.

