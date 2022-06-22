Tanzanya'da maymunların kaçırdığı 1 aylık bebek hayatını kaybetti

Bebeğin, köylülerin onu maymunlara karşı güç kullanarak kurtarmaya çalışması sırasında öldüğü duyuruldu.

Köyün bağlı olduğu Kigoma kentinin ordu komutanı James Manyama, "Anne yardım için çığlık attı ve köylüler çocuğunu maymun sürüsünden geri almasına yardım etmek için evine koştu" dedi.

"DAHA ÖNCE HİÇ BÖYLESİNE TANIK OLMADIM"

BBC'ye konuşan Manyama, maymunların köylülerin saldırısına agresif şekilde yanıt verdiğini, bebeğin başından ve boynundan yaralandığını, daha sonra tedavi gördüğü sırada hayatını kaybettiğini söyledi.

Manyama, 3 yıldır görev yaptığı bölgede daha önce hiç böyle bir olaya tanık olmadığını belirtti.

Polis, halkı, Gombe Ulusal Parkı yakınından geçen maymunlara karşı dikkatli olmaları yolunda uyardı.

