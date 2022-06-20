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Tapu memuru son anda fark etti! Milyonluk vurgun önlendi

20.06.2022 18:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da 5 milyon liralık dolandırıcılık, tapu memurunun dikkati sonucu engellendi. Başkasına ait kimlik belgesi ile PTT'den e-Devlet şifresi alan ve Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi üzerinden talep oluşturarak, başkasına ait arsanın satışını yapmak isteyen kişiler, tapu memurunun dikkati sonucu yakalandı. Şanlıurfa Haliliye Tapu Müdürlüğü personelinin tespitiyle, ekonomik değeri 5 milyon lira olarak belirlenen gayrimenkul satışının önüne geçildi.

Tapu memuru son anda fark etti! Milyonluk vurgun önlendi

Şanlıurfa’da başkasına ait kimlikle Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) üzerinden talep oluşturarak, başkasına ait 5 milyon lira değerindeki arsanın satışını yapmak isteyen kişiler, tapu memurunun dikkati sayesinde yakalandı.

TAPU MEMURU FARK ETTİ

Şanlıurfa’nın Haliliye Tapu Müdürlüğünde adına kayıtlı arsayı satışa çıkarmak için e-Devlet şifresi alan kişilerin Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) üzerinden talep oluşturmaları sonrasında yetkili tapu memuru, noterden alınan
vekalet, talep formunu ve formda yer alan fotoğrafı incelemeye aldı. Tapu memurunun noter vekaletindeki imza ve fotoğraftan şüphelenmesi üzerine yurt dışında yaşayan A.K. isimli kişinin kimliğinin sahte olduğu asıl malike ulaşılarak tespit edildi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Sahteciliğin kesinleştirilmesinden sonra kolluk kuvvetleri ile Haliliye Tapu Müdürlüğü koordinesinde suçüstü yapılmak üzere satış işlemi hazırlandı. İşlemi yapan dolandırıcılara harç ve randevu için SMS gönderildi. Tapu müdürlüğüne gelen dolandırıcılar satış işlemi yaptıkları sırada emniyet görevlileri tarafından suçüstü yakalandı.

5 MİLYON LİRALIK DOLANDIRICILIK ENGELLENDİ

Haliliye Tapu Müdürlüğü personelinin gayretiyle ekonomik değeri 5 milyon lira olan gayrimenkulün satışı engellendi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık
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