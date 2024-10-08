'Tapusu bende' dedi, koskoca yolu beton dikerek kapattı... "Anlaşmak istenirse çözüm için çaba gösteririm"

Merkeze bağlı Güllüce köyünde Ümit Demirkol, 21 dönümlük arazisinin 5 dönümlük kısmının köy yoluna gittiğini iddia etti, yola beton direk dikti.

"TAPUSU BENDE"

Yolun tapulu arazisinden geçtiğini ileri süren Demirkol, araç geçişini engelledi. Yıllardır süren mağduriyetinin giderilmesi için yetkililerle defalarca görüştüğünü ancak çözüm üretilmediğini ileri süren Ümit Demirkol, son çare olarak yolu kapattığını söyledi.

"ANLAŞMAK İSTENİRSE ÇÖZÜM İÇİN ÇABA GÖSTERİRİM"

Bu yolun köye ulaşım sağlanan tek yol olmadığını da belirten Demirkol, "Amacım kimseyi mağdur etmek değil. Ancak yol nedeniyle yaklaşık 5 dönümlük kaybım söz konusu. Anlaşmak istenirse çözüm için çaba gösteririm ancak mağduriyetim giderilmeli" dedi.

KÖY HALKI DA TARLA SAHİBİ DE MAĞDUR

Güllüce köyü muhtarı Salim Güneş ise köy yolunun kapatılmasının kendileri için ciddi bir sorun olduğunu ve derhal çözüm bulunması gerektiğini söyledi. Niğde'ye bu yoldan ulaşım sağladıklarını belirten köy sakinleri de mağdur olduklarını anlattı.

(DHA)