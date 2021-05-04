Tarafsız Bölge'de ortalık bir anda karıştı: Sen utanmaz bir adamsın

CNN Türk ekranlarında yayımlanan gazete Ahmet Hakan tarafından sunulan “Tarafsız Bölge” programında gazeteci Şaban Sevinç ve AK Parti 23.Dönem Milletvekili ve MKYK üyesi Abdurrahman Kurt arasında tartışma çıktı.

Abdurrahman Kurt’un daha önce kullandığı bazı ifadelerin hatırlatılması üzerine yayına bağlanan Kurt, “Şaban Bey’in kuyruk acısı var” değerlendirmesinde bulundu. Şaban Sevinç ise “Abdurrahman Bey’i tanımıyorum” dedi.

Şaban Sevinç “Google’a Abdurrahman Kurt, Fetullah Gülen, Tarafsız Bölge” yazdım her şey ortaya çıktı deyince Abdurrahman Kurt, “Sizin yüzünüz kızarmadan yalan söylüyorsunuz” ifadelerini kullandı.

ÇOK SERT SÖZLER

Bunun üzerine sinirlenen Şaban Sevinç “Siz utanmaz bir adamsınız, şu anda moderatör olan Ahmet Hakan, sizin burada söylediğiniz şeyi defalarca soruyor defalarca söylüyorsunuz, utanmaz bir adamsınız.” dedi.

Bunun üzerine Abdurrahman Kurt “Programın devamını izleyin” dedi.



