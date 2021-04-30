Tarantula zehiri, tip 2 diyabet tedavisinde umut olacak

Kuzey İrlanda'daki Ulster Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmaya göre sarı tarantula zehrinin ilaç olarak kullanılabileceği ifade edildi. İlacın, bir hastanın kan şekerini sağlıklı bir seviyede tutmaya yardımcı olacağı umut ediliyor.

FARELER ÜZERİNDE DENENDİ

Yapılan laboratuvar çalışmasında Meksika'ya özgü sarı tarantulanın insülin üretimini arttırdığı bulundu. Deney çalışmasında yüksek glikoz verilen farelerde kan şekeri seviyelerini hızla düşüren zehrin sentetik bir versiyonu verildi.

Araştırma çalışmasında yer alan bir uzman, ''Yeni deney, nihayetinde tip 2 diyabetli kişilerin durumlarını daha iyi yönetmelerine ve diyabetle ilişkili ciddi komplikasyon risklerini azaltmalarına yardımcı olmak için yeni tedavilerin geliştirilmesine yol açabilir" dedi.



