Tarifeli seferde eski başbakanı görenler şaşırdı! İstanbul'a gelen Boris Johnson ezber bozdu

Adı birçok skandala karıştıktan sonra istifa eden, kendisinden sonra gelen Liz Truss'ın istifasıyla adı yeniden başbakanlık için geçen Boris Johnson dünya çapındaki diplomatik temaslarına devam ediyor.

Johnson, özel bir havayolu firmasının tarifeli seferiyle İstanbul'a geldi.

Eski Birleşik Krallık liderinin uçaktaki fotoğrafı sosyal medyada çok sayıda paylaşıldı.

Johnson'ın düşük maliyetli bir havayolu firmasının ekonomi sınıfında uçuş gerçekleştirmesi gündem oldu.

Johnson'ın İstanbul'un ardından Mısır'da düzenlenen BM İklim Zirvesi'ne katılacağı öğrenildi.

