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Tarifeli seferde eski başbakanı görenler şaşırdı! İstanbul'a gelen Boris Johnson ezber bozdu

07.11.2022 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'nin eski başbakanı Boris Johnson, özel bir havayolu firmasının tarifeli seferiyle İstanbul'a geldi. Johnson'ın uçaktaki görüntüsü sosyal medyada çokça paylaşıldı.

Tarifeli seferde eski başbakanı görenler şaşırdı! İstanbul'a gelen Boris Johnson ezber bozdu

Adı birçok skandala karıştıktan sonra istifa eden, kendisinden sonra gelen Liz Truss'ın istifasıyla adı yeniden başbakanlık için geçen Boris Johnson dünya çapındaki diplomatik temaslarına devam ediyor.

Johnson, özel bir havayolu firmasının tarifeli seferiyle İstanbul'a geldi.

Eski Birleşik Krallık liderinin uçaktaki fotoğrafı sosyal medyada çok sayıda paylaşıldı.

Johnson'ın düşük maliyetli bir havayolu firmasının ekonomi sınıfında uçuş gerçekleştirmesi gündem oldu.

Johnson'ın İstanbul'un ardından Mısır'da düzenlenen BM İklim Zirvesi'ne katılacağı öğrenildi.

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Boris Johnson

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