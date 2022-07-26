Tarih ve saat vererek açıkladı! Meteoroloji'den o iller için sıcaklık uyarısı

Meteoroloji, 31 Temmuz tarihine kadar Antalya’nın yer aldığı bölgenin kıyı kesimlerinde, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceğini açıkladı. Meteoroloji'nin uyarısında kronik rahatsızlığı olanların sıcak çarpmasına karşı dikkatli olması yönünde uyarıda bulunuldu.

SAAT VERİLDİ

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur illerinin yer aldığı bölgenin kıyı kesiminde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde, iç ve kuzey kesimlerde ise mevsim normallerinin yer yer altında seyrediyor.

27 Temmuz Çarşamba günü 12.00'dan 31 Temmuz 18.00’a kadar ise bu hava sıcaklıklarının iç kesimlerde de artarak mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği, kıyı kesimlerde ise 2 ila 4 derece azalarak mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU İÇİN UYARI

Öte yandan Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Güneydoğu Anadolu bölgesi genelinde mevsim normallerinin üstüne çıkacağı tahmin edilen hava sıcaklıkları, hafta sonuna kadar mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredecek.

Söz konusu periyotta günün en yüksek hava sıcaklığının Şanlıurfa'da 40-43 ve Diyarbakır'da 40-42 dereceler civarında olması bekleniyor.

Mevsim normalleri üzerindeki sıcak havalar nedeniyle öğle saatlerinde (11 ile 16 saatleri arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların, sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi.

(İHA-AA)

