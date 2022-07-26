HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tarih ve saat vererek açıkladı! Meteoroloji'den o iller için sıcaklık uyarısı

Tarih ve saat vererek açıkladı! Meteoroloji'den o iller için sıcaklık uyarısı

26.07.2022 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hava sıcaklıklarının bunaltıcı düzeye ulaştığı bu günlerde Meteoroloji'den vatandaşlara önemli bir uyarı geldi. Buna göre, yarından itibaren Akdeniz'de Antalya, Burdur, Muğla, Isparta illerinin bulunduğu bölgede ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Tarih ve saat vererek açıkladı! Meteoroloji'den o iller için sıcaklık uyarısı

Meteoroloji, 31 Temmuz tarihine kadar Antalya’nın yer aldığı bölgenin kıyı kesimlerinde, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceğini açıkladı. Meteoroloji'nin uyarısında kronik rahatsızlığı olanların sıcak çarpmasına karşı dikkatli olması yönünde uyarıda bulunuldu.

thumbs_b_c_7e4b9c3a9ba13705813f9a5c2f4e5545

SAAT VERİLDİ

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur illerinin yer aldığı bölgenin kıyı kesiminde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde, iç ve kuzey kesimlerde ise mevsim normallerinin yer yer altında seyrediyor.

27 Temmuz Çarşamba günü 12.00'dan 31 Temmuz 18.00’a kadar ise bu hava sıcaklıklarının iç kesimlerde de artarak mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği, kıyı kesimlerde ise 2 ila 4 derece azalarak mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU İÇİN UYARI

Öte yandan Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Güneydoğu Anadolu bölgesi genelinde mevsim normallerinin üstüne çıkacağı tahmin edilen hava sıcaklıkları, hafta sonuna kadar mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredecek.

Söz konusu periyotta günün en yüksek hava sıcaklığının Şanlıurfa'da 40-43 ve Diyarbakır'da 40-42 dereceler civarında olması bekleniyor.

Mevsim normalleri üzerindeki sıcak havalar nedeniyle öğle saatlerinde (11 ile 16 saatleri arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların, sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi.

(İHA-AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eski sevgili dehşeti! 3 kurşunla vurdu, hastane önüne bıraktıEski sevgili dehşeti! 3 kurşunla vurdu, hastane önüne bıraktı
ORC'den son seçim anketi! 3 ildeki oy oranları dikkat çektiORC'den son seçim anketi! 3 ildeki oy oranları dikkat çekti
Sosyal medya bu videoyu konuşuyor!Sosyal medya bu videoyu konuşuyor!
Anahtar Kelimeler:
meteoroloji
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Beklenen indirim geldi: İşte yeni fiyatlar

Beklenen indirim geldi: İşte yeni fiyatlar

Nisa Bölükbaşı itirafı! İçinde daha fazla tutamadı

Nisa Bölükbaşı itirafı! İçinde daha fazla tutamadı

Çöp evde bulunan çocuğun annesi konuştu: Yakarım ortalığı

Çöp evde bulunan çocuğun annesi konuştu: Yakarım ortalığı

Küçükkaya'dan çok konuşulacak iddia! Erken seçim için tarih verdi

Küçükkaya'dan çok konuşulacak iddia! Erken seçim için tarih verdi

Canlı yayında duyurdu! "Hafta sonu yeni fiyatları açıklayacağım"

Canlı yayında duyurdu! "Hafta sonu yeni fiyatları açıklayacağım"

Metrobüste iğrenç olay! Tuhaf sesler çıkarınca...

Metrobüste iğrenç olay! Tuhaf sesler çıkarınca...

İlginizi Çekebilir

Ülke panikte! Seri katil geri dönüyor

Ülke panikte! Seri katil geri dönüyor

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Etkisi ilaç gibi! Bu faydalarını bir bilseniz...

Etkisi ilaç gibi! Bu faydalarını bir bilseniz...

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.