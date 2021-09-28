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  4. Tarih verildi! Japonya koronavirüs önlemlerini hafifletiyor

Tarih verildi! Japonya koronavirüs önlemlerini hafifletiyor

28.09.2021 07:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya'nın, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanmış yolcuların 1 Ekim sonrası ülkeye girişlerinde karantina koşullarını hafifleteceği bildirildi.

Tarih verildi! Japonya koronavirüs önlemlerini hafifletiyor

Uygulanan mevcut yönetmelikte Kovid-19'un etkisini sürdürdüğü ülkelerden yolcular Japonya'ya girişlerinde 3 gün boyunca hükümetin belirlediği tesislerde karantinaya giriyor.

Tesislerdeki bu periyodun akabinde yolcuların 11 gün boyunca evleri gibi kendi yaşam alanlarındaki zorunlu karantinası sürüyor. İzolasyon dönemi 14 güne tamamlanıyor.

İZOLASYONA GİRMEYECEKLER

Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre, ülkeye girişleri öncesindeki 14 gün sürede aşılanmış olduklarını kanıtlayan belgeye sahip yolcular ilk 3 gün süren izolasyona girmeyecek.

Ev karantinası ise sürecek. Varış sonrası 10 günde negatif PCR test sonucu ibraz eden ev karantinasını erken sonlandıracak.

1 EKİM'DE BAŞLIYOR

1 Ekim'de yürürlüğe girecek yeni uygulamada Japonya otoritelerince onaylanan Pfizer, Moderna, AstraZeneca aşıları kabul edilecek.

Arjantin, Kosta Rika, Kolombiya, Peru, Filipinler, Surinam ile Trinidad ve Tobago çıkışlı yolcuların ise toplam 14 günlük izolasyonunda, tesis karantinası 6 güne çıkarılacak.

Oturum sahibi yabancılar ve Japon vatandaşları hariç ülkeye girişlerin prensip gereği kabul edilmediği Japonya'da yeni uygulamaya yönelik, ülke içi basında, "katı sınır kurallarında kademeli hafifleme" yorumu yapıldı.

Kabine Baş Sekreteri Kato Katsunobu, düzenlediği basın toplantısında, "sınır önlemlerini gözden geçirdiklerini" belirterek, "Salgının yurt dışındaki gidişatına bağlı olarak ülkeye girişlere izin verebilecekleri" sinyali verdi.

Kaynak: AA


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Japonya
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