Tarihçi Dr. Hakan Yıldız: Soykırım yapılsaydı Anadolu’da etnik kimlik kalmazdı

ABD Başkanı Joe Biden'ın 'soykırım' ifadesini değerlendiren Dr. Hakan Yıldız, açıklamanın siyasi olduğunu vurguladı. Dr. Yıldız, "Bir plan var ve Biden onu uyguluyor. Açıklamaların bilimsellikle hiçbir ilgisi yok. Çünkü bilimsellikte belge ve bilgilerin ortaya konulup, tartışılması gerekir. Türkiye, 'tarihçiler bir araya gelerek çalışma ekibi kursun' talebinde bulunuyor ama dünya genelinde buna yanaşan devlet olmadı. Ülkemizdeki Ermeni kardeşlerimden bahsetmiyorum, Ermenistan da sıcak bakmıyor. Eğer bu yönde bir ümitleri olsaydı oturup, tartışmaya yanaşacaklarını düşünüyorum" diye konuştu.

TÜRKLER HİÇBİR ZAMAN SOYKIRIM YAPMADI

Osmanlı Devleti’nin ve Türklerin hiçbir zaman asimilasyon ya da soykırım yaptıklarının baki olmadığını belirten Dr. Yıldız, "Eğer böyle bir şey olsaydı, bugün Balkanlar, Ortadoğu ve Anadolu coğrafyasında ne Hristiyan ne de etnik kimlik kalırdı. O insanlar günümüzde kendi devletlerinde, kültürlerini, dinlerini yaşıyorlarsa Osmanlı’nın ve Türklerin tarih boyunca gösterdiği hoşgörünün eseridir. Suçlamaları asla üzerimize almıyoruz. Biden’ın açıklaması yok hükmündedir" ifadelerini kullandı.