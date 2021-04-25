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  4. Tarihçi Dr. Hakan Yıldız: Soykırım yapılsaydı Anadolu’da etnik kimlik kalmazdı

Tarihçi Dr. Hakan Yıldız: Soykırım yapılsaydı Anadolu’da etnik kimlik kalmazdı

25.04.2021 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türklerin kültüründe soykırım olmadığını söyleyen Tarihçi Dr. Hakan Yıldız, Osmanlı Devleti’nin ve Türklerin hiçbir zaman asimilasyon ya da soykırım yapmadıklarını söyleyerek, "Eğer soykırım yapılsaydı, bugün Balkanlar, Ortadoğu ve Anadolu coğrafyasında ne Hristiyan ne de etnik kimlik kalırdı" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın 'soykırım' ifadesini değerlendiren Dr. Hakan Yıldız, açıklamanın siyasi olduğunu vurguladı. Dr. Yıldız, "Bir plan var ve Biden onu uyguluyor. Açıklamaların bilimsellikle hiçbir ilgisi yok. Çünkü bilimsellikte belge ve bilgilerin ortaya konulup, tartışılması gerekir. Türkiye, 'tarihçiler bir araya gelerek çalışma ekibi kursun' talebinde bulunuyor ama dünya genelinde buna yanaşan devlet olmadı. Ülkemizdeki Ermeni kardeşlerimden bahsetmiyorum, Ermenistan da sıcak bakmıyor. Eğer bu yönde bir ümitleri olsaydı oturup, tartışmaya yanaşacaklarını düşünüyorum" diye konuştu.

TÜRKLER HİÇBİR ZAMAN SOYKIRIM YAPMADI

Osmanlı Devleti’nin ve Türklerin hiçbir zaman asimilasyon ya da soykırım yaptıklarının baki olmadığını belirten Dr. Yıldız, "Eğer böyle bir şey olsaydı, bugün Balkanlar, Ortadoğu ve Anadolu coğrafyasında ne Hristiyan ne de etnik kimlik kalırdı. O insanlar günümüzde kendi devletlerinde, kültürlerini, dinlerini yaşıyorlarsa Osmanlı’nın ve Türklerin tarih boyunca gösterdiği hoşgörünün eseridir. Suçlamaları asla üzerimize almıyoruz. Biden’ın açıklaması yok hükmündedir" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’Yİ KUŞATMAK İSTİYORLAR

Biden ile Amerikan gücünün dünyaya tekrar ispatlanması, demir yumruğun gösterilmesinin planlandığını söyleyen Dr. Hakan Yıldız, "Burada hedef Ortadoğu, Rusya ve Türkiye’dir. Güney’den PKK terör örgütüyle Türkiye’yi kuşatıyorlar, neden Yunanistan’a bu kadar ABD üssü kuruluyor. PKK-PYP neden eğitiliyor? Çünkü sınırların ötesinde Türkiye var. Gelecekte olacak bir savaşa ya da savaşlara hazırlık yapılıyor. Türkiye’yi birçok yönden kuşatmak istiyorlar" dedi.

ABD’YE MÜTTEFİK DİYEMEYİZ

Dünyada yaşanacak su kıtlığına dikkat çeken Dr. Yıldız, "Artık, ABD’ye müttefik diyemeyiz. İttifaklar ortak çıkar ilişkilerine ve hedeflere yönelir. Bu açıklamalardan sonra ABD ile Türkiye’nin ortak çıkarı kalmamıştır. İleride yaşanacak savaşlarda su da önemli olacak. Fırat ve Dicle’nin çıktığı yer Türkiye olduğu için, dünyadaki su kaynakları çok azalıyor 20 yıl içinde elimizdeki bu kaynakları almak ele geçirmek için ciddi bir plan hazırlanıyor. Bu kuşatma politikası bunun parçasıdır. Yer altı kaynakları için de değerli ve önemliyiz" diye konuştu.

YENİ BİR MİLLİ MÜCADELE BAŞLIYOR

Dr. Yıldız, "Türkiye asla taviz vermemeli haklı ve güçlüyüz. Türkiye’nin güçlü olmasını da hazmedemiyorlar. Bölgesinde güçlü bir Türkiye, Amerika’nın işine gelmiyor. Türkiye’yi parçalamaya çalışacaklar, Türk milleti kenetlenmek zorundadır, çünkü belki de yeni bir milli mücadele başlıyor" ifadelerini kullandı.

DHA

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