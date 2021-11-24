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Tarihe geçecek olan görev resmen başladı!

24.11.2021 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NASA’nın Çift Asteroid Yeniden Yönlendirme Testi’nde (DART) görev alacak uzay aracı SpaceX’in Falcon 9 roketi ile başarılı bir şekilde fırlatıldı. Bir asteroide çarparak yönünün değiştirilip değiştirilemeyeceğini test etmek üzere başlatılan görev, dünyayı olası bir göktaşı felaketinden korumayı hedefliyor.

Tarihe geçecek olan görev resmen başladı!

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), dünyayı olası bir gök taşı çarpmasından korumak üzere hayata geçirdiği Çift Asteroid Yeniden Yönlendirme Testi (DART) görevini resmen başlattı. Görev ile aynı adı taşıyan DART uzay aracı bugün Amerika Birleşik Devletleri’nin California eyaletinde bulunan Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü’nden başarılı bir şekilde fırlatıldı.

DIMORPHOS'UN YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRECEK

2022 yılının Eylül ayına kadar gök taşı Didymos ve onun doğal uydusu Dimorphos’a ulaşacağı tahmin edilen DART, Dimorphos’a saniyede yaklaşık 6.6 kilometre hızla kasten çarparak gök taşının yörüngesini yüzde 1 oranında değiştirmeye çalışacak. Bu sırada Dünya’dan yaklaşık 11 milyon kilometre uzaklıkta olması öngörülen DART’ın başarılı olup olmadığı ise çarptığı gök taşının yörüngesindeki değişimin teleskoplarla gözlemlenmesi ile anlaşılacak.

DART görevi-1

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DÜNYADA BİR İLK OLARAK TARİHE GEÇECEK

Başarılı olması halinde insanlığın güneş sisteminde yer alan bir cismin dinamiklerini gözlemlenebilir bir şekilde değiştirdiği ilk deneysel çalışma olarak tarihe geçecek olan DART’ın, aynı zamanda ilk gezegen savunma görevi olduğu ifade ediliyor.

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(İHA)

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