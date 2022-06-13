Türkiye'de bir ilk! Kimlikteki din bilgisi kısmını 'Tengri' olarak değiştirdi

Avukat Burhanettin Mumcuoğlu, kimlikteki din bilgisi hanesine 'Tengri' yazdırdı. Türkiye'de bir kişi ilk kez kimlikteki din bilgisi hanesine 'Tengri' yazdırırken Mumcuoğlu bu kararın emsal teşkil ettiğini belirtti.
Uzun süredir resmi kayıtlardaki din bilgisini değiştirmek için uğraşan Avukat Burhanettin Mumcuoğlu mutlu sona ulaştı. Mumcuoğlu, yaptığı başvuru sonucunda kimlikteki din bilgisi hanesine 'Tengri'yi yazdırdı.
Mumcuoğlu'nun talebi üzerine İçişleri Bakanlığı'nın 'Tengri' diye bir din olup olmadığı sorusuna Diyanet İşleri Başkanlığının cevabı "Tengri ibaresi belli bir dini ifade etmemektedir" oldu. Diyanet'in bu cevabına rağmen Mumcuoğlu resmi kayıtlardaki din hanesine 'İslam' yerine 'Tengri'yi yazdırdı.
Böylece devletin resmi olarak tanıdığı ilk 'Tengri' dini mensubu olan Mumcuoğlu bu kararın emsal teşkil ettiğini belirtti.
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