Türkiye'de bir ilk! Kimlikteki din bilgisi kısmını 'Tengri' olarak değiştirdi

Avukat Burhanettin Mumcuoğlu, kimlikteki din bilgisi hanesine 'Tengri' yazdırdı. Türkiye'de bir kişi ilk kez kimlikteki din bilgisi hanesine 'Tengri' yazdırırken Mumcuoğlu bu kararın emsal teşkil ettiğini belirtti.

DİN BİLGİSİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN BAŞVURDU

Uzun süredir resmi kayıtlardaki din bilgisini değiştirmek için uğraşan Avukat Burhanettin Mumcuoğlu mutlu sona ulaştı. Mumcuoğlu, yaptığı başvuru sonucunda kimlikteki din bilgisi hanesine 'Tengri'yi yazdırdı.

İSLAM YERİNE TENGRİ YAZDIRDI

Mumcuoğlu'nun talebi üzerine İçişleri Bakanlığı'nın 'Tengri' diye bir din olup olmadığı sorusuna Diyanet İşleri Başkanlığının cevabı "Tengri ibaresi belli bir dini ifade etmemektedir" oldu. Diyanet'in bu cevabına rağmen Mumcuoğlu resmi kayıtlardaki din hanesine 'İslam' yerine 'Tengri'yi yazdırdı.

TÜRKİYE'DE BİR İLK

Böylece devletin resmi olarak tanıdığı ilk 'Tengri' dini mensubu olan Mumcuoğlu bu kararın emsal teşkil ettiğini belirtti.

