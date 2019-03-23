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Tarihi Bolvadin Alaca Camii bakıma alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 16:45 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde bulunan tarihi Alaca Camii bakım çalışmaları nedeniyle ibadete kapatıldı.Cami, Sultan Alaaddin Keykubat’ın emriyle Konyalı Mimar Emiriddin Mikail tarafından inşa edilmişti.

Tarihi Bolvadin Alaca Camii bakıma alındı

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde bulunan tarihi Alaca Camii bakım çalışmaları nedeniyle ibadete kapatıldı.
Cami, Sultan Alaaddin Keykubat’ın emriyle Konyalı Mimar Emiriddin Mikail tarafından inşa edilmişti. Dikdörtgen, 9 sütun üzerine düz ahşap tavan işçiliği Selçuklu motifleriyle süslenmiş, minaresi sekizgen minare kapısı bütün ceviz oyma sanatıyla, namaz vakitleri çizelgesi çizilmiş olan Alaca Camii 1275 yılında tamamlanarak ibadete açılmıştır.
1553 de Kanuni Sultan Süleyman’ın Ridaniye Seferinde Mimar Sinan ve kalfası Bolvadinli Mimar Hacı Halife tarafından yeniden inşa edilen camiinin bakım çalışmalarının ardından tekrar ibadet açılması bekleniyor.

Tarihi Bolvadin Alaca Camii bakıma alındı

Tarihi Bolvadin Alaca Camii bakıma alındı

Tarihi Bolvadin Alaca Camii bakıma alındı

Tarihi Bolvadin Alaca Camii bakıma alındı

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