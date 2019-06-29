"Sandıklı’nın kültür hazinelerinden biri de ilçemizdeki çamaşırlıklardır. Neredeyse her mahallede bir veya iki çamaşırlık var. O dönemlerde şebeke olmadığı için mahalle halkı tümü çamaşırlarını buralarda yıkarmış. Burası sosyalleşmenin bir aracı olmuş. Bu tür yerleri yıkmak yerine bizim yaptığımız gibi restore ederek yeniden hayata döndürmek lazım. Çünkü buralarda çok hatıralar yatıyor. Burası kültür abidelerinden, ecdadımızın bize bıraktığı nadir eserlerden biri. Birçok ilçede çamaşırhane kalmamış. Bizim elimizde de 12 çamaşırlık varken şu anda 7 tanesi ayakta kalabilmiş. Buraların hatıraları ve geçmişe olan bağları dolayısıyla restore edilerek bizden sonra gelen nesillere aktarılması lazım."

Sadıklı Belediyesi ile Sandıklı Kültür Varlıklarını Koruma ve Yaşatma Derneğinin iş birliğiyle Cuma Mahallesi'nde geçmişte mahalle sakinleri tarafından çamaşırların yıkamak için kullanılan ve artık yıkılmaya terk edilmiş Hacı Osman Çamaşırlığı aslına uygun restore edilerek oyuncak müzesine dönüştürüldü.

- "Ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor"

Müzenin yapımında vatandaşlardan büyük destek gördüklerini anlatan Çavuş, "Basın ve sosyal medya yolu ile duyurular yaptık. Herkes evindeki eski oyuncakları getirdi. Ahşap oyma sanatı öğrencilerinin yaptığı ahşap oyuncaklar da burada sergileniyor. Herkes evinde ne varsa getirdi ve ortaya mütevazı bir müze çıktı. Resmi olarak açılışı yapılmadı ve ama ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor. 12 Temmuz Cuma günü açılışını yapmayı planlıyoruz. Şu anda burada 130-140 civarında oyuncak var. Ben inanıyorum ki burası, bir yıl içerisinde gelecek oyuncakları almayacak ve ikinci bir müzeye ihtiyaç duyulacaktır." ifadelerini kullandı.

Müzeyi gezen Fatime Kunt da çocukluğunda oynadığı oyuncakları gördüğü için duygulandığını belirterek, "Geleceğimizin çocukları için böyle tarihi yerlerin önemli olduğunu düşünüyorum. Ben tarihi eserlerimizi ve eski eşyaları görünce mutlu oluyorum. Çocukluğumda oynadığım oyuncakları burada gördüm ve çok mutlu oldum." diye konuştu.

