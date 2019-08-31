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Tarihi eser ve sikkelerle yakalanan kadınlar gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.08.2019 18:16 | Son Güncelleme

Üzerlerinde çok miktarda tarihi eser niteliği taşıyan eşya ile sikke ele geçirilen iki kadın gözaltına alındı.Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (Çorlu KOM) Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda tarihi eser niteliği taşıyan eşyaları getirerek satacakları yönünde bilgiler elde edilmesinin ardından harekete geçen polis Çorlu Otogarı’na gelen iki kadını gözaltına aldı.

Tarihi eser ve sikkelerle yakalanan kadınlar gözaltına alındı

Üzerlerinde çok miktarda tarihi eser niteliği taşıyan eşya ile sikke ele geçirilen iki kadın gözaltına alındı.
Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (Çorlu KOM) Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda tarihi eser niteliği taşıyan eşyaları getirerek satacakları yönünde bilgiler elde edilmesinin ardından harekete geçen polis Çorlu Otogarı’na gelen iki kadını gözaltına aldı. Yapılan aramalarda çok sayıda tarih eser ile sikke diye tabir edilen eski para ele geçirildi.
Sabah saatlerinde Çorlu Otogarı’nda durdurulan 2 bayan şahsın üzerlerinde arama yapan Çorlu KOM ekipleri üzerinde işlemeler ve Arapça harfler bulunan vazo görünümlü metal obje, deri kılıf içerisinde kabza kısmının ucunda metal aslan figürü bulunan bıçak, zincirli metal köstekli diye tabir edilen saat, fincan görünümlü toprak obje, 43 adet sikke diye tabir edilen eski para, 1 adet üzerinde Arapça harfler bulunan metal yüzük, 6 adet değişik şekil ve ebatlarda metal objeler olmak üzere toplamda 59 parça tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen eşya ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Tarihi eser niteliği taşıyan malzemelere el koyan polis ekipleri iki bayan şüpheliyi de gözaltına aldı.
Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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