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Tarihi eserleri maketlere yansıtıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 11:15 | Son Güncelleme

Batman'da yaşayan 70 yaşındaki Kıbrıs gazisi Selahattin Cihan, 20 metrekarelik dükkanda önemli tarihi eserlerin maketini yapıyor - Gazinin yaptığı Mescid-i Haram, Kubbet'üs-Sahra, Anıtkabir, Galata Kulesi, Kız Kulesi, Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesinde bulunan Zeynel Bey Türbesi, Er-Rızık Camisi, Artuklu Hamamı, Koç Camisi, tarihi Roma Köprüsü, Hasankeyf Kalesi gibi maketler ilgi görüyor

SELMAN TÜR - Batman'da yaşayan 70 yaşındaki Kıbrıs gazisi Selahattin Cihan, 20 metrekarelik dükkanda Türkiye ve dünyada öne çıkan tarihi eserleri maketlere yansıtıyor.

Kıbrıs gazisi Cihan, sabah erken saatlerde açtığı 20 metrekarelik dükkanında işe Kur'an-ı Kerim okuyarak başlıyor. Daha sonra temizlediği iş yerinde siparişler doğrultusunda hazırladığı alçıyı önceden hazırladığı kalıplara boşaltıyor, kuruyan kalıplara şekil veriyor.

5 yıllık emeklilik döneminde aralarında Mescid-i Haram, Kubbet'üs-Sahra, Anıtkabir, Galata Kulesi, Kız Kulesi, Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesinde bulunan Zeynel Bey Türbesi, Er-Rızık Camisi, Artuklu Hamamı, Koç Camisi, Roma Köprüsü, Hasankeyf Kalesi gibi eserlerin, foreks, alçı, strafor, kompozit, köpük, polyester ve poliüretan malzemeleri kullanarak 1/1200 ölçekli maketlerini hazırlayan Cihan, yaptığı eserleri satarak aile bütçesine ek gelir sağlıyor.

İşini severek yapan ve zamanının büyük bölümünü iş yerinde geçiren Cihan'ın yaptığı maketler ilgi görüyor. Cihan, yaptığı maketleri 10 lira ile 20 bin lira arasında değişen fiyatlarla satarak aile bütçesine katkı sağlıyor.

- Üretmeyi tercih etti

Cihan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, katıldığı Kıbrıs Barış Harekatı'nda destan yazdıklarını, harekattan çok güzel anıları olduğunu söyledi. Kamu sektöründen emekli olduktan sonra 5 yıl önce boş durmayı sevmediği için maket yapmaya karar verdiğini dile getiren Cihan, her geçen gün işini daha çok sevmeye başladığını belirtti.

Her gün sabah erken saatlerde başladığı çalışmasını 18.00'e kadar sürdürdüğünü anlatan Cihan, ilk olarak memleketi tarihi Hasankeyf ilçesindeki tarihi eserlerin maketlerini yaptığını, iki boyutlu, sonra üç boyutlu çalışmalar yapmaya başladığını aktardı.

Bugüne kadar yüzlerce maket yaptığını belirten Cihan, en büyük hayalinin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kalıcı sergi açmak olduğunu kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Batman Hasankeyf Kubbet'üs Sahra Mescid-i Haram

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