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Tarihi gün! İlk kez İstanbul Havalimanı’nda test edilecek

28.07.2022 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Havalimanı'nda yarın tarihi bir gün yaşanacak. Yüksek hızda veri iletişimi sağlayan 5G teknolojisi, yarın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılacağı lansmanla ilk kez İstanbul Havalimanı'nda test edilecek. 5G’yi, 5G uyumlu telefonu olanlar deneyimleyebilecek. Telefonlarda ilk kez "5G" ibaresi görülecek. 5G teknolojisinin kullanılmaya başlanmasıyla birlikte elektronik haberleşme sektörü şu anki ses, veri ve görüntü iletiminde çok daha ileri bir boyuta geçecek.

Tarihi gün! İlk kez İstanbul Havalimanı’nda test edilecek

Yüksek hızlı internet imkanı sağlayan 5G teknolojisi, İstanbul Havalimanı’nda hayata geçiriliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun da katılacağı lansmanla 5G, yarın ilk kez havalimanında test edilecek. İstanbul Havalimanı, Türkiye için yüksek hızda veri iletişimi sağlayacak 5G teknolojisinin kullanılacağı ilk yer olacak. Bakan Karaismailoğlu’nun yanı sıra Türkiye'deki üç büyük GSM operatörünün üst düzey yöneticilerinin de lansmanda yer alacak.

5G UYUMLU TELEFONU OLANLAR DENEYİMLEYEBİLECEK

Yarın ilk kez İstanbul Havalimanı'nda test amacıyla kullanılmaya başlanacak 5G’yi, telefonu 5G uyumlu olanlar da deneyimleyebilecek. İstanbul Havalimanı'nı kullanan yolcuların uyumlu telefonlarında ilk kez "5G" ibaresi görülecek.

Organizasyon öncesi İstanbul Havalimanı giden yolcu katındaki hazırlıklar ise sürüyor.

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ÇOK DAHA HIZLI İNTERNET İMKANI SUNULACAK

5G teknolojisinin kullanılmaya başlanmasıyla birlikte elektronik haberleşme sektörü şu anki ses, veri ve görüntü iletiminde çok daha ileri bir boyuta geçecek. 5G teknolojisi bugün üzerinde çalışılan nesnelerin interneti, yapay zeka, makineler arası iletişim, makine öğrenmesi gibi alanlarda da yenilikleri hızlandıracak.

5G

4G olarak adlandırılan dördüncü nesilde saniyede 550-800 megabaytlık veriyi iletebilme olanağı sağlandı. 5G olarak tanınan beşinci nesil teknoloji ise normal olan 6 gigahertz frekans bandından daha fazla olarak hizmet verirken, 10 gigabayt veri gönderme kapasitesi bulunuyor. Yeni teknoloji bir saniyede 20 gigabaytlık veri indirme hızına sahip olacak. (İHA-AA)

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Anahtar Kelimeler:
internet 5G telefon
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