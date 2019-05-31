HABER

Tarihi kalede kendini asarak intihar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 22:00 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş kalesinde, Ahmet P. (23), kendini ağaca bağladığı ipe asarak intihar etti.

Tarihi kalede kendini asarak intihar etti

Olay, akşam saatlerinde Şehit Evliya Mahallesi'ndeki Maraş Kalesi'nde meydana geldi. Restorasyon çalışmaları nedeniyle kapalı olan kalenin surlarının dibindeki ağaçta asılı kişiyi görenler durumu polise bildirdi. Bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ağaca asılı olan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde inceleme yapan polis, kişinin Ahmet P. olduğunu ve intihar ettiğini belirledi.

kale2

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ahmet P.'in cesedi otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

Pusu kurup katliam yaptı! Korkunç detaylar ortaya çıktıPusu kurup katliam yaptı! Korkunç detaylar ortaya çıktı
Edirne'de iftar yemeğine yağmur engeliEdirne'de iftar yemeğine yağmur engeli
Şanlıurfa’da kadir gecesi yoğunluğuŞanlıurfa’da kadir gecesi yoğunluğu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş AĞAÇ intihar

En Çok Okunan Haberler

Fiyatı dibi gördü

Fiyatı dibi gördü

Belediye başkanı, işten atıldığı iddia edilen işçileri aradı

Belediye başkanı, işten atıldığı iddia edilen işçileri aradı

Uber'den flaş Türkiye kararı

Uber'den flaş Türkiye kararı

Türkiye'den son dakika S-400 açıklaması

Türkiye'den son dakika S-400 açıklaması

ABD'den flaş Türkiye açıklaması!

ABD'den flaş Türkiye açıklaması!

Pedofili ifadeleri tepki çekmişti! 'Zümrüt Apartmanı' kitabıyla ilgili yeni gelişme

Pedofili ifadeleri tepki çekmişti! 'Zümrüt Apartmanı' kitabıyla ilgili yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Köy meydanında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Köy meydanında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 2 yorum
millet ac gencler issiz
Adamın kim bilir ne derdi vardı Allah rahmet eylesin
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan'dan tatilde köprü ücreti müjdesi

Bakan açıkladı! Köprüler ücretsiz olacak

Süleyman Soylu müjdeyi duyurdu: Kadın özel harekatçı alacağız

Süleyman Soylu müjdeyi duyurdu!

Öğrenci servisinin frenleri boşaldı! Çok sayıda öğrenci yaralı

Öğrenci servisinin frenleri boşaldı! Çok sayıda öğrenci yaralı

Marmaray'da arıza! Seferler gecikmeli yapılıyor

Marmaray'da arıza!

Bayram tatili için yola çıkacaklar dikkat! Trafik kilitlendi

Yola çıkacaklar dikkat! Trafik kilitlendi

Van'da korkunç kaza! Otomobille iş makinesi çarpıştı

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.