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"Tarihi Kentler Birliği" Şanlıurfa buluşmaları başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 11:54 | Son Güncelleme

TKB Başkanı ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi: - "Şehirlerimize daha nasıl değerler katarız, değerlerimizi geleceğe daha iyi bir şekilde nasıl taşırız diyerek çalışmalar gerçekleştiren birlik üyelerimizin, ülkemizin tarihi ve kültürel gelişimine katkısı çok büyüktür"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliği yaptığı Tarihi Kentler Birliği (TKB) Toplantısı, çok sayıda il ve ilçe belediye başkanı, akademisyen, kazı başkanı ve ilgililerin katılımıyla başladı.

Kentte bir otelde düzenlenen programda konuşan, TKB Başkanı ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, birlik üyelerini 12 bin yıllık şehirde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Birliğin çalışmaları ve Şanlıurfa tarihi hakkında bilgiler veren Çiftçi, "TKB Başkanı olarak birçok bölgede, hep birlikte buluşmalar gerçekleştiriyoruz. Birliğimiz, bu buluşmaları ile her bölgeyi yakından tanıma fırsatını buluyor. Ülkemizin bizlere bırakmış olduğu bu kültürel mirasları, belediye başkanları olarak geleceğe taşımak adına buluşmalarımız önümüzdeki süreçlerde de devam edecektir." dedi.

Nihat Çiftçi, yapacakları çalışmalarla tarihi şehirleri gerçek kimliğine kavuşturmak istediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Günümüzde şehirler birbirlerine benziyor. Artık yeni imarlı şehirler, gerek alt ve üst yapı, gerekse tesis anlamında hepsi birbirlerinin kopyasıdır. Şehirlerimizi şehir yapan aslında tarihi ve kültürüdür. İşte bizlere bu varlıkları hissettiren bir şehirdeyiz. TKB, kuruluşundan bu yana gerek belediyelerimizin çalışmaları gerekse Kültür ve Turizm Bakanlığımızın ilişkiler geliştirmesi ile şehirlere değer katmıştır. Birikimimizi birbirlerimize aktarıyoruz. İşte tüm bunlar birliğimizin zenginliğini ortaya koyuyor. Şehirlerimize daha nasıl değerler katarız, değerlerimizi geleceğe daha iyi bir şekilde nasıl taşırız diyerek çalışmalar gerçekleştiren birlik üyelerimizin, ülkemizin tarihi ve kültürel gelişimine katkısı çok büyüktür. Gelecekte bu topraklar üzerine gelecek nesillerin de aynı doğrultuda daha da iyi düşüncelerle uygulamalar gerçekleştirmesini diliyoruz. Tüm bunları yaparken insanı esas alıyoruz."

Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen, Şanlıurfa'nın tarihte çok önemli bir yere sahip olduğunu hatırlatarak, buluşmaların verimli olacağına inandığını aktardı.

Programa, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Halil Özşavlı, Mehmet Ali Cevheri ile MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz katıldı.

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Şanlıurfa Tarihi Kentler Birliği toplantı

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