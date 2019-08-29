Tarihi kevansarayda Millet Kıraathanesi hizmete girdi

"Bu tür festivaller, doğal, tarihi güzelliklerin ve yerel zenginliklerin yaşatılması, ortaya çıkarılması ve turizmle buluşturulması adına çok önemli. Bu festival sayesinde, bu değerlerimizin farkına varabiliyoruz, tanıtabiliyoruz, bizden sonraki nesillere aktarma fırsatı buluyoruz. Niğde'nin her köşesinde bir tarihi eser, doğal güzellik ve tabiat varlığı görüyoruz. Yine her ilçemizin kendine özgü yerel zenginlikleri var. Önemli olan bunları ortaya çıkarmak ve tanıtmak. Düzenlediğimiz bu festival de bu amaca hizmet ediyor."

Festivalin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Şimşek, şunları kaydetti:

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, burada yaptığı konuşmada, tarihi kervansarayda böyle bir festival yapılmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Ulukışla Kaymakamlığı, Belediye ve Konya Ovası Projesi (KOP) Bölgesel Kalkınma İdaresi katkılarıyla yaklaşık 400 yıllık kervansarayda düzenlenen festivalde, eski Ulukışla resimleri sergilendi, davetlilere, yöreye özgü yemekler ve meyveler ikram edildi.

NİĞDE (AA) - Şair Faruk Nafiz Çamlıbel'in Han Duvarları şiirine konu olan Niğde'nin Ulukışla ilçesindeki tarihi Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı'nda, 1. Ulukışla Tarih, Kültür ve Sanat Festivali düzenlendi, Millet Kıraathanesi ve müze açılışı gerçekleşti.

Ulukışla Belediye Başkanı Ali Uğurlu da konuşmasına, Han Duvarları şiirini okuyarak başladı.

Kervansarayın, yaklaşık 15 yıl önce kötü durumda olduğunu belirten Uğurlu, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, buranın restore edilmesi için talimat verdi ve güzel bir restorasyon gerçekleşti. 2014'te göreve gelince, belediye olarak kervansarayı, Vakıflar Genel Müdürlüğünden kiraladık. Ulukışla'ya bu tarihi kazandırmak ve bu güzel Osmanlı eserini, halkımızın tanımasını istedik. Yöresel ürünlerimizi tanıtıyoruz, eski resimleri sergiliyoruz ve Ulukışla'ya çok önemli bir eser kazandırıyoruz. Tarihi bir müze 'Yaşayan Müze' ve Millet Kıraathanesi açıyoruz."

Konuşmalarında ardından Vali Şimşek ve beraberindekiler, Millet Kıraathanesi ve "Yaşayan Müze" açılışını yaptı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin müzik dinletisi sunduğu festivalde, davetlilere yöresel yemekler ikram edildi.

Festivale, Ulukışla Kaymakam Vekili İsmail Demirtaş, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, siyasi parti temsilcileri, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

- Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı

17. yüzyılda Osmanlı Devletinin İran'a düzenlediği sefer sırasında, Ulukışla'da bir kışlak olmadığını gören gören Öküz Mehmet Paşa, seferden sonra 1615 yılında, ilçeye bu kervansarayı yaptırdı.

Kervansaray, Faruk Nafiz Çamlıbel'in 1925 yılında Türk Yurdu dergisinde yayımlanana Han Duvarları şiirine de konu oldu.

