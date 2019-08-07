HABER

Tarihi kilisenin duvarlarına sprey boya ile yazı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 11:31 | Son Güncelleme

NEVŞEHİR'in Derinkuyu ilçesinde 19'uncu yüzyıldan kalma Aziz Theodoros Trion Kilisesi binasının taş duvarlarına sprey boyalarla yazılar yazıldı.

Tarihi kilisenin duvarlarına sprey boya ile yazı

NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR'in Derinkuyu ilçesinde 19'uncu yüzyıldan kalma Aziz Theodoros Trion Kilisesi binasının taş duvarlarına sprey boyalarla yazılar yazıldı.
Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde, 'Ayastefanos Antlaşması' gereğince Osmanlılar tarafından Sultan Abdulmecid döneminde yaptırılan Aziz Theodoros Trion Kilisesi, halk arasında 'Üzümlü Kilise' olarak biliniyor. Her yıl Mayıs ayının son Pazar günü açık olan kilise Bahar Ayini'ne ev sahipliği yapıyor. Bu ayine Fener Rum Patriği Bartemelos da katılıyor. Bölgede yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken tarihi kilise binasının taş duvarları kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından sprey boyalarla yazılar yazılarak tahrip edildi. Duvarlara, 'Yeniden çıkıp gelsen, ya istiklal ya ölüm desen', 'Sağa sola bakma ben varım de yürü', 'Seni seviyorum' şeklinde yazılar yazıldı.
Tarihi yapıya zarar verilmesine tepki gösteren bir ziyaretçi, "Bu tarihi eserleri görmek için insanlar yurt dışından geliyor. Böyle bir manzarayla karşılaşmak gerçekten üzücü bir durum" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Tarihi kilisenin duvarlarına sprey boya ile yazıTarihi kilisenin duvarlarına sprey boya ile yazıTarihi kilisenin duvarlarına sprey boya ile yazı

PARTNERBurası Maldivler değil Antalya! İşte Akdeniz'in en güzel koylarıBurası Maldivler değil Antalya! İşte Akdeniz'in en güzel koyları
Milli Eğitim Bakanlığı ile M. İhsan Arslan Vakfı arasında iş birliği protokolü imzalandıMilli Eğitim Bakanlığı ile M. İhsan Arslan Vakfı arasında iş birliği protokolü imzalandı
TİKA’dan Uganda’da HIV/AİDS virüsleri ile mücadeleye destekTİKA’dan Uganda’da HIV/AİDS virüsleri ile mücadeleye destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Jennifer Lopez fırtınası esti! 'Türkiye'de olmaktan çok mutluyum'

Jennifer Lopez fırtınası esti! 'Türkiye'de olmaktan çok mutluyum'

Oktay Kaynarca'dan Meryem Uzerli paylaşımı!

Oktay Kaynarca'dan Meryem Uzerli paylaşımı!

Öz oğluna öyle bir işkence yaptı ki...

Öz oğluna öyle bir işkence yaptı ki...

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Elleri ve kolları bağlı, direğe asılı halde ölü bulundu

Elleri ve kolları bağlı, direğe asılı halde ölü bulundu

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

13 yaşındaki Hüseyin'in katiliyle ilgili şaşırtan detay!

13 yaşındaki Hüseyin'in katiliyle ilgili şaşırtan detay!

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Marmaris'te adaya terk edilen eşek kurtarıldı

Ada didik didik aramıştı! Sevindiren haber bugün geldi

Trafiğe kapalı çekirdek yolunu görenler şaşkına dönüyor

Yer: Bursa! Görenler şaşkına dönüyor

Kurban Bayramı için ülkesine dönen Suriyeli sayısı 33 bini buldu

Sayıları 33 bini buldu

Gaziantep'teki Nizip Cezaevi kapatıldı

Gaziantep'teki Nizip Cezaevi kapatıldı

Konya'da DEAŞ operasyonu!

Sabah düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Satıp parasını alamadığı otomobilini iterek kaçırdı

Hırsız sandılar ama gerçek bambaşka çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.