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Tarihi konak kültür evi olarak hizmete girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 17:54 | Son Güncelleme

Artvin'in Ardanuç ilçesindeki tarihi konak, 1 milyon 115 bin liraya restore edilmesinin ardından turizme kazandırıldı

ARTVİN (AA) - Artvin'in Ardanuç ilçesinde bulunan Osmanlı İmparatorluğu döneminden kalma yaklaşık 500 yıllık tarihi konak, restorasyon sonrası Ardanuç Kültür Evi olarak hizmete açıldı.

Tarihi İskender Paşa Camisi yanında yer alan ve ilçede "hükümet" ve "İskender Paşa Konağı" olarak da bilinen yapının açılışında konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Gümüş, tarihi konağın geçmişinin 1500'lü yıllara dayandığını söyledi.

Gümüş, konağın kısa zaman öncesine kadar metruk vaziyette olduğunu belirterek, Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle 1 milyon 115 liralık bedelle restore edilerek turizme kazandırıldığını ifade etti.

Restorasyon aşamasında orijinal yapının korunmasına çok önem verildiğine dikkati çeken Gümüş, şöyle konuştu:

"Taş yığma yapım sistemi ile inşa edilen yapıda malzeme olarak moloz taş ve ahşap kullanılmıştır. İki kattan oluşan yapı tarihin ve yöre mimarisinin özelliğini taşıyor. Restorasyon sonrası tarihi konağı Ardanuç Kaymakamlığına tahsis ettik. Kaymakamlığımızın talepleri doğrultusunda burası yöre yaşantısını yansıtan yapıya dönüştürülerek kültür evine dönüştürüldü."

Ardanuç Kaymakamı Muhammed Furkan Sancaktutar ise tarihi konağın kültür evi olarak turizme kazandırılmasından son derece mutlu olduğunu dile getirdi.

Ardanuç'un bütün köylerini dolaşarak gördükleri yaşamı kültür evine yansıtmaya çalıştıklarını aktaran Sancaktutar, "İnsanımız nelerle uğraşır, geçim kaynağı nedir? Bunları burada sergilemek istedik. Bu kapsamda burası halkımıza hizmet verecek." dedi.

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ardanuç Artvin kültür evi

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