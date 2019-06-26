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Tarihi köy ipek böcekçiliğiyle turizme açılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 11:01 | Son Güncelleme

Osmanlı'nın kurulduğu topraklarda geçmişi Selçuklu dönemine dayanan Günüören köyünün, bazı evler restore edilerek ipek böcekçiliğinin geliştirilmesiyle Bursa'nın Cumalıkızık Mahallesi örneğinde olduğu gibi turizme açılması amaçlanıyor - Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin: "Doğal ürünlere de şu anda belli bir yönelme var. Bu anlamda bunu avantaja dönüştürmeyi planlıyoruz. İlçemizde ve bu köyde ipek böcekçiliğini geliştirip yöresel ürün olarak kullanacağız"

BİLECİK (AA) - Osmanlı Devleti'nin temellerinin atıldığı Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, geçmişi Selçuklu dönemine dayanan Günüören köyünün ipek böceği yetiştiriciliğinde önemli bir merkez haline getirilmesi hedefleniyor.

İlçenin tarihi yerleşim bölgelerinden Günüören köyü, bu özelliğinin yanı sıra son yıllarda halkının ipek böcekçiliğine yönelmesiyle de biliniyor.

Evlerin restore edilmesi, malzeme desteği verilmesi, ürettikleri ipeğin pazarlanmasına aracılık edilmesi gibi konularda projeler hayata geçirilecek. Böylece hem köyün kalkındırılması hem de Bursa'nın "Osmanlı köyü" Cumalıkızık Mahallesi örneğinde olduğu gibi bölge turizme açılacak.

İpek böcekçiliği yapılan evleri ziyaret ederek köylülerle görüşen Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, AA muhabirine, geçmişi Selçuklular dönemine dayanan Günüören'in, tarihi dokusundan izler taşıdığını söyledi.

Köydeki bazı evlerin restorasyonu için Bilecik Valiliği ile proje hazırladıklarını anlatan Şahin, şöyle devam etti:

"En çok ihtiyaç duyduğumuz malzeme ahşap. İnşallah onu da Valiliğimiz temin ettiğinde restorasyona start vereceğiz. İpek böcekçiliği Osmaneli için çok önemli, eskiden en iyi geçim kaynağıydı. Doğal ürünlere de şu anda belli bir yönelme var. Bu anlamda bunu avantaja dönüştürmeyi planlıyoruz. İlçemizde ve bu köyde ipek böcekçiliğini geliştirip yöresel ürün olarak kullanacağız. Alıcı konusunda sıkıntımız yok. İstanbul Ticaret Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü ile çalışıyoruz."

- Sufi Yolu'nu canlandırma hedefi

Şahin, Kurtuluş Savaşı'nda 8 şehit veren köyün, İstanbul Eyüpsultan'dan başlayıp Konya'da sona eren 801 kilometrelik Sufi Yolu'nda (Hac Yolu) da bulunduğunu aktardı.

Bu özelliğiyle de köyü turizme kazandıracaklarını dile getiren Şahin, "Önemli bir yol çünkü yılda belli bir sayıda özellikle yabancı turist, gezginci olarak geliyor. Yolu turizme açınca köy eski canlılığına ulaşacak. Çok değerli bir yer olacak, yatırımcıları buraya davet edeceğiz. Cumalıkızık gibi bir cazibe merkezi haline gelecek." dedi.

Köylülerden Mevlide Hatun ise ailece ipek böcekçiliği yaptıklarını belirterek, "Böcek ilk geldiğinde karınca şeklinde olur. Biz o dönemde yaprakları kökünden koparıp ıspanak kıyar gibi kesiyoruz. Günde üç öğün yaprakları hayvanlara veriyoruz. Büyüdükçe daha büyük yapraklar veriyoruz. Geceleri bile yediriyoruz. Ailece gidip yaprak kesiyoruz. Koza haline gelince ipek böcekçiliği satılan yere gidip teslim ediyoruz. Köyümüzün ve kendimizin bu işten ekmek kazanmasını çok istiyoruz. İnşallah daha da çok üretim yapacağız." diye konuştu.

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Günüören köyü İpek böcekçiliği Osmaneli tarihi köy

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