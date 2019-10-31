Tarihi Numune binası yine sağlığa hizmet edecek

DUYGU YENER - Türkiye'nin en eski sağlık kuruluşlarından biri olan ve Ankara Şehir Hastanesine taşınan Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinin tarihi binası, tıbba hizmet vermeye devam edecek.

1800'lü yılların başında "Gureba Hastanesi" ile hizmet vermeye başlayan 1924'te çıkarılan yasa ile "Ankara Numune Hastanesi" adını alan Sağlık Bakanlığı'nın en büyük hizmet ve eğitim hastanesinin, Ankara Şehir Hastanesine taşınmasının ardından tarihi binanın kullanımıyla ilgili detaylar netleşti.

Ankara İl Sağlık Müdürü Mehmet Gülüm, AA muhabirine Numune Hastanesinin kullanımı ve Ankara Şehir Hastanesinin işleyişi hakkında bilgi verdi. Avrupa'nın en büyük dünyanın ise tek seferde inşa edilen 3'üncü büyük hastanesi Ankara Şehir Hastanesine 5 hastanenin taşınma işleminin tamamlandığını, gelecek ay içerisinde de Fizik Tedavi Hastanesinin hizmete gireceğini söyledi.

Gülüm, şubattan itibaren hasta kabulüne başlayan Ankara Şehir Hastanesinde ilk 7 ayda 1 milyon 18 bin 840 hastaya poliklinik hizmeti verildiğini, 36 bin 115 ameliyat yapıldığını söyledi.