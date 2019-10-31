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Tarihi Numune binası yine sağlığa hizmet edecek

SAĞLIK HABERLERİ  | 31.10.2019 11:12 | Son Güncelleme

Türkiye'nin en eski sağlık kuruluşlarından biri olan ve Ankara Şehir Hastanesine taşınan Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinin tarihi binası tıbba hizmet vermeye devam edecek - Ankara İl Sağlık Müdürü Mehmet Gülüm: - "A Blok'taki alt kısımda halk sağlığı laboratuvarımız yer alıyor. Sağlıklı Yaşam Merkezi de açılma aşamasında. Acil servisin bulunduğu C bloğa ise 75. Yıl Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinin taşınması planlandı. Böylelikle Numune Hastanesinin bütün binalarında tekrar sağlık hizmeti verilmeye devam edecek" - "Numune kampüsü içerisindeki binaların tamamının planlanması yapıldı. B Blok'ta 400'e yakın personeliyle Halk Sağlığı Başkanlığı; başhekimlik olarak kullanılan A Blok'ta Altındağ ve Çankaya İlçe Sağlık Müdürlükleri hizmet vermeye başladı"

DUYGU YENER - Türkiye'nin en eski sağlık kuruluşlarından biri olan ve Ankara Şehir Hastanesine taşınan Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinin tarihi binası, tıbba hizmet vermeye devam edecek.

1800'lü yılların başında "Gureba Hastanesi" ile hizmet vermeye başlayan 1924'te çıkarılan yasa ile "Ankara Numune Hastanesi" adını alan Sağlık Bakanlığı'nın en büyük hizmet ve eğitim hastanesinin, Ankara Şehir Hastanesine taşınmasının ardından tarihi binanın kullanımıyla ilgili detaylar netleşti.

Ankara İl Sağlık Müdürü Mehmet Gülüm, AA muhabirine Numune Hastanesinin kullanımı ve Ankara Şehir Hastanesinin işleyişi hakkında bilgi verdi. Avrupa'nın en büyük dünyanın ise tek seferde inşa edilen 3'üncü büyük hastanesi Ankara Şehir Hastanesine 5 hastanenin taşınma işleminin tamamlandığını, gelecek ay içerisinde de Fizik Tedavi Hastanesinin hizmete gireceğini söyledi.

Gülüm, şubattan itibaren hasta kabulüne başlayan Ankara Şehir Hastanesinde ilk 7 ayda 1 milyon 18 bin 840 hastaya poliklinik hizmeti verildiğini, 36 bin 115 ameliyat yapıldığını söyledi.

"Taşınan hastanelerin ameliyat sayılarında da ciddi bir artış oldu. Fizik Tedavi Hastanesinin de açılmasıyla birlikte bu sayı daha da artacaktır." diyen Gülüm, yoğun bakım yatak sayılarında da artış yapıldığını kaydetti. Gülüm, Ankara Şehir Hastanesine 100'e yakın yeni yoğun bakım yatağı eklendiğini, bu sayıyla birlikte Ankara'nın yoğun bakım yatak eksiğinin de kapatılacağını açıkladı.

- Yine sağlığa hizmet edecek

Gülüm, Ankara Şehir Hastanesine taşınan Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yine sağlığa hizmet edeceğinin altını çizerek, tarihi binanın kullanımına ilişkin de şu bilgileri paylaştı:

"Numune kampüsü içerisindeki binaların tamamının planlanması yapıldı. B Blok'ta 400'e yakın personeliyle Halk Sağlığı Başkanlığı; başhekimlik olarak kullanılan A Blok'ta Altındağ ve Çankaya İlçe Sağlık Müdürlükleri hizmet vermeye başladı. A Blok'taki alt kısımda ise halk sağlığı laboratuvarımız yer alıyor. Sağlıklı Yaşam Merkezi de açılma aşamasında. Acil servisin bulunduğu C Blok'a ise 75. Yıl Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinin taşınması planlandı. Böylelikle Numune Hastanesinin bütün binalarında tekrar sağlık hizmeti verilmeye devam edecek."

Etlik Şehir Hastanesi ve Numune Hastanesi ile il sağlık müdürlüğünün şehrin iki ayrı noktasında hizmet vereceğini belirten Gülüm, İl Sağlık Müdürlüğünün şu an bulunduğu binanın da 112 komuta kontrol merkezi olarak planlandığını kaydetti.

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Ankara İl Sağlık Müdürü Mehmet Gülüm ankara şehir hastanesi Etlik Şehir Hastanesi numune hastanesi

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