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Tarihi Sırakonaklar turistlere hizmet verecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 15:19 | Son Güncelleme

Erzurum'un İspir ilçesinde bulunan ve asırlardır insanların yaşamını sürdürdüğü tarihi Sırakonaklar ve çevresindeki muhteşem doğanın turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı - Vali Okay Memiş: - "Mahallede, gerçekten rahatlıkla ekoturizmin yapılabileceğini gördük. Mahallede muhteşem konaklar var ve konaklarda pansiyon turizmciliği yapmak da mümkün. Burası günübirlik gezi için de fevkalade güzel lokasyon"

Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Erzurum'un İspir ilçesinde bulunan ve asırlardır insanların yaşadığı tarihi Sırakonaklar ve çevresinin turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı.

İlçe merkezine 50 kilometre uzaklıkta yer alan ve Kaçkar Dağları'nın doğal güzelliklerini bünyesinde barındıran Sırakonaklar Mahallesi'nin, çok sayıdaki tarihi konakların yanı sıra tarihi ve kültürel birikimi nedeniyle turizme kazandırılması hedefleniyor.

Kendine has mimarisiyle öne çıkan asırlık konaklarının yer aldığı, yeşillikler arasındaki mahallede, yerli ve yabancı doğaseverlerin dağ yürüyüşü, kamp ve bisiklet turu gibi doğa sporlarının yapılabilmesi için çalışma başlatıldı.

Turizmden gelir elde edilmesi için planlanan ve konakların butik otele çevrilmesi amaçlanan çalışmada kapsamında, Erzurum Valisi Okay Memiş ve beraberindeki uzman ekipler, mahallede inceleme yaptı.

İncelemelerin ardından mahalle sakinleriyle bir araya gelen Memiş, burada horon oynayan mahalle sakinlerine eşlik etti.

Memiş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, mahallenin muhteşem coğrafyaya ve tarihi mirasa sahip olduğunu söyledi.

Mahallenin Anadolu'nun birçok medeniyete ev sahipliği yaptığının göstergesi olduğuna dikkati çeken Memiş, "Mahallede, Türk ve Müslüman ahaliyle beraber yaşamış diğer kültürleri de rahatlıkla görebilirsiniz. Şu anda Karadeniz Bölgesi'ndeyiz. Erzurum'un kuzey kesiminin çoğu Doğu Karadeniz sınırları içerisindedir. Bizi burada Karadeniz iklimi, coğrafyası ve bitki örtüsü karşıladı." dedi.

- "Yatırımların meyvelerini önümüzdeki günlerde alacağız"

Memiş, ileriki günlerde mahallenin turizme kazandırılması için özel çalışmanın yapılacağını; öncelikle mahallenin ulaşım standartlarının yükseltilmesi gerektiğini vurguladı.

Amaçlarının turizmden gelir elde etmek olduğunu dile getiren Memiş, şunları kaydetti:

"Mahallede, gerçekten rahatlıkla ekoturizmin yapılabileceğini gördük. Mahallede muhteşem konaklar var ve konaklarda pansiyon turizmciliği yapmak da mümkün. Burası günübirlik gezi için de fevkalade güzel lokasyon. İsteğimiz, Erzurumlu girişimcilerin bu güzelliklerin tanıtılması ve bunu sermayeye dönüştürülmesidir. Buralara gelmemizin sebebi coğrafyanın kültürününü hem ülkemize ve dünyaya tanıtımını yapmak hem de turizmden gelir elde edebilmektir. Bu coğrafyanın, İspir ilçesinin ve Erzurum'un geleceği var. Yatırımların meyvelerini önümüzdeki günlerde alacağız."

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Erzurum ispir ilçesi Tarihi Sırakonaklar turizm

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