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Tarihi yapı kalıntılarının çıktığı inşaat kazısı durduruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 11:14 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde inşaat kazısı sırasında Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mermer bir yapının bulunması sonrasında harekete geçen Kocaeli Müze Müdürlüğü ekipleri, alanda inceleme başlattı.Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Akçakoca Mahallesi Çukurçeşme Sokak’ta meydana geldi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde inşaat kazısı sırasında Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mermer bir yapının bulunması sonrasında harekete geçen Kocaeli Müze Müdürlüğü ekipleri, alanda inceleme başlattı.
Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Akçakoca Mahallesi Çukurçeşme Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sokak üzerinde bulunan arsada yapılması planlanan binalar için kazı çalışmaları başlatıldı. İş makinelerinin yaptığı kazı sırasında toprak altından mermer bir yapıya rastlanıldı. Kazı çalışmaları sırasında bölgede bulunan Kocaeli Müze Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışmalar durduruldu. Olay yerinde inceleme başlatan ekipler, alanda güvenlik önlemi aldı.
Roma dönemine ait bir yapı olduğu değerlendirilen mermer kalıntıların bulunduğu bölgede Kocaeli Müze Müdürlüğü ekipleri, sabahın erken saatlerinde inceleme çalışmaları başlattı. Alanda kazma ve küreklerle çalışma yapan ekipler tarafından gerçekleştirilecek olan incelemeler sonrasında hazırlanan rapor ile bulunan kalıntı hakkında karar verileceği öğrenildi.

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